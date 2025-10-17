レギュラーシーズン6連敗の相手に3連勝

【MLB】ドジャース ー ブルワーズ（日本時間17日・ロサンゼルス）

ドジャースは16日（日本時間17日）、ブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第3戦に勝利し、2年連続のワールドシリーズ進出へ王手をかけた。デーブ・ロバーツ監督は試合後、三塁打で勝利に貢献した大谷翔平投手について「彼は（現状を変えるために）取り組んでいる」と語った。

大谷は初回の第1打席、オープナーの左腕アシュビーの外角スライダーを拾い、打球が右翼線へ転がる間に一気に三塁へ。ポストシーズン自身初の三塁打をマーク。続くベッツの適時二塁打で先制のホームを踏んだ。第2〜第4打席は凡退し、4打数1安打だった。

ポストシーズンは打撃不振に苦しんできたが、復調の兆しを見せている。ロバーツ監督は試合後に「彼は球界でも屈指の選手で、彼をどうやって制圧するかを考える時に、左投手を（初回に）使ったりもする。それが彼ら（ブルワーズ）の戦略だった」とコメント。対策を取られていることに「彼は取り組んでいる。彼らのアプローチとしては、理にかなっている」と語った。

打線は同点の6回、1死一、二塁からエドマンの中前適時打で勝ち越し。さらに救援右腕ウリベの一塁への牽制悪送球の間に1点を追加した。投げては先発のグラスノーが5回2/3を投げて8奪三振3四球、3安打1失点。べシア、トライネン、バンダとつなぎ、最後は佐々木が締めた。

第4戦では大谷が先発マウンドへ上がる。二刀流で2年連続のワールドシリーズ進出を決められるか。（Full-Count編集部）