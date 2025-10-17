ドジャースが勝てば2年連続のワールドシリーズへ王手となる

【MLB】ドジャース ー ブルワーズ（日本時間17日・ロサンゼルス）

ナ・リーグ優勝決定シリーズ第3戦のドジャース-ブルワーズ戦が行われた16日（日本時間17日）のドジャースタジアムは、空席が目立った。午後3時8分の試合開始時もドジャース側の三塁側1階席チケットが売られている。

気温25度のロサンゼルス。日差しの強い一塁側は最上階席はもちろん、1階の内野席にも空席が目立った。「今日は木曜日のデーゲームだからでしょうか」と球場スタッフ。球団も午前中にチケットの販促メールなどを送っているが、平日のデーゲームの影響は大きいようだ。

地元のドジャースが勝てば、2年連続のワールドシリーズへ王手をかける大一番。なぜ、平日のデーゲームで行われているのか。各試合が全米中継されるポストシーズン中、各地で行われる試合の開始時間をずらして行っている。この日シアトルで行われるマリナーズ-ブルージェイズのア・リーグ優勝決定シリーズ第4戦は午後5時33分に試合開始。ブルージェイズが本拠地とするカナダ・トロントの時間帯（米東部時間午後8時33分）に配慮し、時間設定したものと見られる。

なお、大谷翔平投手がポストシーズン2度目の先発登板する17日（同18日、午後5時38分開始）の第4戦も両翼ポール際の最上階席に残席がある。最安152ドル（約2万3000円）となっている。（Full-Count編集部）