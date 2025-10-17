まだ間に合う！大阪のハロウィンアフタヌーンティー8選。かぼちゃや栗、紫芋におばけモチーフのかわいいスイーツも
◆まだ間に合う！大阪のハロウィンアフタヌーンティー8選。かぼちゃや栗、紫芋におばけモチーフのかわいいスイーツも
画像：ロビーラウンジ／ホテル日航大阪
秋の大阪で楽しみたいのは、ハロウィンだけの特別感たっぷりなアフタヌーンティー。ジャック・オ・ランタンやおばけモチーフのスイーツに、かぼちゃやマロン、紫芋など秋の味覚を使った華やかなメニューがずらり。高級ホテルのロビーラウンジから、友達との集まりにぴったりなカフェやテーマレストランまで、多彩なプランが揃うのも大阪ならでは。
◆大阪ホテルのシックな空間で楽しむ、ハロウィンアフタヌーンティー
ウェスティンホテル大阪（大阪駅）／おばけと秋色、遊び心満載の優雅ティー
大阪駅から徒歩圏、ウェスティンホテル大阪のロビーラウンジへ。9月1日(月)から10月31日（金）限定で、スペシャルディッシュのかぼちゃスープから始まるハロウィンアフタヌーンティー。
ジャック・オ・ランタンクッキーやタルトタタン、4層仕立てのマロンムース、ゴーストの器に忍ばせたキャラメルクリームまで、甘さも食感も表情豊か。ビーツのヴェリーヌや紫芋タルティーヌなどセイボリーも充実。
マリアージュフレールなど紅茶はフリーフローで、開放的なアトリウムに秋の魔法がふわり。
キュートでスイートな【ハロウィンアフタヌーンティー】+カフェフリー+プレート対応可
店舗名：ロビーラウンジ／ウェスティンホテル大阪
住所：大阪府大阪市北区大淀中1-1-20 ウェスティンホテル大阪 1F
提供期間：〜2025/10/31（金）
予約可能人数：1人〜4人
料金：6,900円
※税・サ込
ホテル日航大阪（心斎橋駅）／かわいい秋の味覚スイーツで大人ハロウィン
心斎橋駅直結、ホテル日航大阪のロビーラウンジで、秋の味覚尽くしのハロウィンアフタヌーンティーはいかが。
ホウキ仕立てのモンブランやシャインマスカットのマリトッツォ、黒ゴマブラウニーやスイートポテトまで上段から「キュン」とするスイーツがずらり。下段は海老タルトや竹炭バーガーなどセイボリーがしっかり揃い、満足度が高い。
「ロンネフェルト」のティーセレクションはホットもアイスもカフェフリー。吹き抜けの開放感で、思う存分かわいいスイーツを楽しんで。
【ハロウィンアフタヌーンティー】シャインマスカットや巨峰など+ロンネフェルト紅茶含むカフェフリー
店舗名：ロビーラウンジ／ホテル日航大阪
住所：大阪府大阪市中央区西心斎橋1-3-3 ホテル日航大阪 2F
提供期間：〜2025/10/31（金）
予約可能人数：1人〜4人
料金：7,000円
※税・サ込
ホテルモントレ大阪（大阪駅）／ミイラも魔女も勢揃い、劇場型ハロウィン
大阪駅からすぐ、フレンチ「エスカーレ」で目にもおいしい、ハロウィン演出のスイーツを。
おばけ遊園地のプレートにミイラマカロン、墓石シュー、目玉ブランマンジェなど、遊び心あふれたメニューが登場！ 魔女のグルメバーガーや漆黒ケークサレなど、セイボリーもユニークで、甘さと塩気のバランスもちょうどいい。
紅茶は「マリアージュフレール」をご用意。人気の『マルコポーロ』など、個性豊かな香りが楽しめる紅茶を気分に合わせて選んでみて。貴族気分の豪奢空間で、午後が小さな舞台に変わる。
【ハロウィンアフタヌーンティー】可愛いスイーツ大集合+マリアージュフレール含む紅茶ほかおかわり自由
店舗名：フランス料理「エスカーレ」／ホテルモントレ大阪
住所：大阪府大阪市北区梅田3-3-45 ホテルモントレ大阪内 8F
提供期間：〜2025/10/31（金）
予約可能人数：1人〜4人
料金：6,000円
※税・サ込
都シティ 大阪天王寺（天王寺駅）／最上階から眺める、音楽会みたいなティー時間
天王寺駅すぐ、スカイレストラン エトワールで絶景×ハロウィンアフタヌーンティーをどうぞ。
ジャック・オー・ランタンのカボチャムースや楽譜ショコラ、ホルンおばけのマスカットムースなど、まるでオーケストラのようなラインナップに。栗とフォアグラのオペラ仕立てや松茸チュイルなどセイボリーは香りの余韻が長くてうっとり。
コーヒーや紅茶はフリーで、窓一面の景色が演目のフィナーレを飾る。家族でも友達でも、秋のハーモニーをテーブルで奏でよう。
【絶景アフタヌーンティー】ハロウィーンオーケストラ〜秋の饗宴+カフェフリー
店舗名：スカイレストラン エトワール／都シティ 大阪天王寺（旧：天王寺都ホテル）
住所：大阪府大阪市阿倍野区松崎町1-2-8 都シティ 大阪天王寺 17F
提供期間：〜2025/10/31（金）
予約可能人数：2人〜4人
料金：5,500円
※税・サ込
ホテル アゴーラ リージェンシー 大阪堺（堺駅）／大人のバーで楽しむ、葡萄と栗のスイーツ。滞在無制限も
堺駅直結、ホテル アゴーラ リージェンシー 大阪堺で提供している、1日10名の限定アフタヌーンティー。
こちらは、シャインマスカットとマロンが主役のハロウィン仕立てで、焼きたてマロンパイやモンブラン×カシス、ゼリーやフィナンシェまで秋の味覚がぎゅっと集合。セイボリーは松茸のコンソメパイ包みやトリュフ風味ポテトなど香り高く、高級感あふれる品々をラインナップ。
「KUSMI TEA」は12種から飲み放題、ウエルカムモクテルも気分が上がる。最大5時間滞在OKのゆったりプランで、大切な人と素敵な時間を過ごそう。
【葡萄とマロン アフタヌーンティー】ハロウィン仕立て+ウェルカムモクテル+ティーフリー+滞在無制限
店舗名：メインバー フォースル／ホテル アゴーラ リージェンシー 大阪堺
住所：大阪府堺市堺区戎島町4-45-1 ホテル アゴーラ リージェンシー 大阪堺 1F
提供期間：〜2025/10/31（金）
予約可能人数：2人〜4人
料金：5,500円
※税・サ込
アロフト大阪堂島（西梅田駅）／スタイリッシュな空間で黒×オレンジのハロウィンスイーツ
西梅田から徒歩3分、アロフト大阪堂島のスタイリッシュな空間を持つレストラン「W XYZ BAR」でハロウィン気分のアフタヌーンティーを。
ブラックココアドーナツやオレンジマカロン、紫芋×チョコのタルト、コーントルティーヤのミルフィーユなどが、遊び心たっぷりなスイーツに。サーモンムースのシューやハロウィンサンドで塩味の合いの手も抜かない。
コーヒー＆紅茶は90分ティーフリー！ 音楽が流れるデザイナーズ空間で、写真も会話もテンポよく。肩肘張らず、ハロウィンを気軽に満喫して。
ハロウィンアフタヌーンティー+ティーフリー
店舗名：The WAREHOUSE／アロフト大阪堂島
住所：大阪府大阪市北区堂島浜2丁目1-31
提供期間：〜2025/10/31（金）
予約可能人数：1人〜4人
料金：4,900円
※税・サ込
◆大阪レストラン・カフェのハロウィンアフタヌーンティー
幻想の国のアリス（梅田駅）／女王が仕切る夜のハイティーで物語の一枚
梅田すぐ、扉の向こうに行けば、物語の中に引き込まれていく「幻想の国のアリス」。
17時以降限定のハロウィンハイティーは、女王が主役の前菜からパンプキングラタン、さつまいもコロッケ、チキンステーキまで温かい“お食事系”が主役級。締めのスイーツは、薔薇を散らしたデザートプレート。さメッセージ入れOKだから、記念日にもぴったりな演出に。
フォトジェニックな空間で、ディナーとアフタヌーンティーのいいとこ取り。非日常に浸る夜、おしゃれなドレスコードを決めて、足を運んでみて。
幻想の国のアリス特製アニバーサリーハロウィンハイティープラン
店舗名：幻想の国のアリス
住所：大阪府大阪市北区芝田1-8-1 D.D.HOUSE 1F
提供期間：〜2025/10/31（金）
予約可能人数：2人〜20人
料金：4,500円
※税・サ込
Cafe LUMINOUS（心斎橋駅）／注射器ソーダで乾杯、花に囲まれた小さな実験室
心斎橋から徒歩3分、季節の花が彩るカフェ ルミナスで遊ぶハロウィン。
注射器のクリームソーダで盛り上がった後は、モンブランミルフィーユやりんごムース、スイートポテトタルトが秋の甘さを重ねる。合鴨×いちじくのサラダやパンプキンスープで軽やかに整えて、ティーフリーはフレーバー多めで選ぶ楽しさも。
写真撮影も会話も捗るから、気が置けない仲間の集合にぴったり。スイーツの細部までハロウィンらしいデザインがあしらわれているので、手元ショットも忘れずに。
ハロウィンアフタヌーンティー＋ハロウィンドリンク+ティーフリー
店舗名：Cafe LUMINOUS
住所：大阪府大阪市中央区東心斎橋1-20-8 心斎橋Doビル 6F
提供期間：〜2025/10/31（金）
予約可能人数：2人〜4人
料金：5,500円
※税・サ込
