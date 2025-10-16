ºå¿À¡¢¶áËÜ¤Î»°Åð¤¬À®¸ù¤·¤¿ÍýÍ³¡Ö¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¡×¡¡ÀìÌç²È¤¬»ØÅ¦¤·¤¿DeNAÅì¤Î¡ÈÌýÃÇ¡É
¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎCS¡Ê¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï15Æü¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óÍ¥¾¡¤Îºå¿À¤¬2-0¤ÇDeNA¤ËÀè¾¡¤·¡¢1¾¡¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ò´Þ¤á¤Æ2¾¡0ÇÔ¤È¤·¤¿¡£6²ó¤Ë¶áËÜ¸÷»Ê³°Ìî¼ê¤¬·è¤á¤¿»°Åð¤¬¾¡ÇÔ¤òÊ¬¤±¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸½Ìò»þÂå¤Ë¥ä¥¯¥ë¥È¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¡¢ºå¿À¡¢²£ÉÍ¡Ê¸½DeNA¡Ë¤Î4µåÃÄ¤ÇÊá¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿ÌîµåÉ¾ÏÀ²È¡¦Ìî¸ý¼÷¹À»á¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡¡ºå¿À¤ÏÎ¾¥Á¡¼¥àÌµÆÀÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿6²ó¡¢DeNAÀèÈ¯¤ÎÅì¹î¼ùÅê¼ê¤ËÂÐ¤·¡¢ÀèÆ¬¤Î¶áËÜ¤¬Í··âÆâÌî°ÂÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤·¤¿¡£¶áËÜ¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÅì¤Ë7ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¡£¤³¤ÎÆü¤âÂè1¡¢Âè2ÂÇÀÊ¤È¤â¤ËËÞÂà¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡È¶ì¼ê¡É¤«¤éº£µ¨½é¤Î½ÐÎÝ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤¯ÃæÌîÂóÌ´ÆâÌî¼ê¤ÎÁ÷¤ê¥Ð¥ó¥È¤ÇÆóÎÝ¤Ë¿ÊÎÝ¡£Â³¤¯3ÈÖ¡¦¿¹²¼æÆÂÀ³°Ìî¼ê¤Î½éµå¤Ë¤¤¤¤Ê¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¤È¡¢Íª¡¹¤È»°ÎÝ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£»³ËÜÍ´ÂçÊá¼ê¤¬Á÷µå¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£¿¹²¼¤â¤¹¤«¤µ¤º3µåÌÜ¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òÃæÁ°¤Ë¤Ï¤¸¤ÊÖ¤·¡¢ÂÔË¾¤ÎÀè¼èÅÀ¤ò¤â¤®¼è¤Ã¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ìî¸ý»á¤Ï¡Ö¶áËÜ¤Î»°ÅðÀ®¸ù¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÂç¤¤¤¥×¥ì¡¼¤Ç¤·¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤ò¡ÖÀèÀ©ÅÀ¤òÍ¿¤¨¤¿¤¯¤Ê¤¤Åì¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢ÂÇ¼Ô¤Î¿¹²¼¤È¤ÏÁêÀ¤â°¤¯¡Êº£µ¨6ÂÇ¿ô3°ÂÂÇ¡Ë¡¢ÂÇ¼Ô¤Ë100¡ó¿À·Ð¤ò½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡Ö»°Åð¤Ï100¡ó¶á¤¤³Î¿®¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢»î¤ß¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¶áËÜ¤ÏÅì¤¬Â¤ò¾å¤²¤ëÁ°¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¶áËÜ¤¬Áê¼ê¤Î¤É¤³¤ËÃåÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Áê¼êÅê¼ê¤Î±ÇÁü¤ò¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐÅêµåÁ°¤Ë²¿²ó¼ó¤ò²ó¤·¤ÆÁö¼Ô¤òÌÜ¤Ç¸£À©¤¹¤ë¤«¤Ê¤É¤Ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Áö¤ê¤ä¤¹¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¤Ä¤«¤á¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÌî¸ý»á¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤èº£µ¨¤ò´Þ¤á4Ç¯Ï¢Â³6ÅÙ¤âÅðÎÝ²¦¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¶áËÜ¤ÎÇ½ÎÏ¤¬È¯´ø¤µ¤ì¤¿¾ìÌÌ¤È¸À¤¨¤½¤¦¤À¡£
Áê¼ê¤Î¼éÈ÷Ââ·Á¤¬Á°¿Ê¼éÈ÷¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢µ¾Èô¤Ç¤âÆÀÅÀ¤¬Æþ¤ë¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿
¡¡¤µ¤é¤ËÌî¸ý»á¤Ï¼«¿È¤Î·Ð¸³¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¡Ö¤¢¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬¤È¤â¤ËÂÇ¼Ô¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Êá¼ê¤Î»³ËÜ¤âÅì¤Ë¡ØÁö¼Ô¤ò¥±¥¢¤·¤Æ¤ª¤±¡Ù¤ÈÃí°Õ´µ¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Êá¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï²ù¤ä¤Þ¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¡¡¶áËÜ¤Î»°ÅðÀ®¸ù¤Î¤ª±¢¤Ç¡¢¾ìÌÌ¤¬1»àÆóÎÝ¤«¤é1»à»°ÎÝ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿°ÕµÁ¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖÁê¼ê¤Î¼éÈ÷Ââ·Á¤¬Á°¿Ê¼éÈ÷¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¥Ò¥Ã¥È¥¾¡¼¥ó¤¬¹¤¬¤ê¡¢¤·¤«¤âµ¾Èô¤Ç¤âÅÀ¤¬Æþ¤ë·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¿¹²¼¤¬Èæ³ÓÅªµ¤³Ú¤ËÂÇ¤Æ¤ë¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µÕ¤ËDeNA¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ï¡¢Ë½Åê¤äÊá°ï¤¬¼ºÅÀ¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢½Å°µ¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌî¸ý»á¤ÏÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ºå¿À¤Ïº£µ¨¡¢ÁíÆÀÅÀ¤ä¥Á¡¼¥àÂÇÎ¨¤Ç¤ÏDeNA¤ËÎô¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î¥Á¡¼¥àËÉ¸æÎ¨¡¢ºÇ¾¯¤ÎÁí¼ºÅÀ¤ò¸Ø¤ëÅê¼ê¿Ø¤òÁ°ÌÌ¤Ë¡¢CS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤âÀè¼ê¤ò¼è¤Ã¤¿¡£º£¸å¤â¹¶·âÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î100ÅðÎÝ¤ò·è¤á¤¿ÁöÎÏ¤¬¥«¥®¤ò°®¤ê¤½¤¦¤À¡£¡ÊµÜÏÆ¹µ× / Hirohisa Miyawaki¡Ë