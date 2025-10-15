283Ëü±ß¤«¤é¡ª ¥È¥è¥¿¿·¡Ö¡È7¿Í¡¿8¿Í¾è¤ê¡É¥Î¥¢¡×¤¬¥¹¥´¥¤¡ª Á´Ä¹4.7m¤Î¡È¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¥µ¥¤¥º¡É¤Î¡Ö3Îó¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡×¡ª °ÂÁ´µ¡Ç½¤â½¼¼Â¤·¤¿ºÇ°Â¡ÖX¡×»ÅÍÍ¤È¤Ï¡©
¥·¥ó¥×¥ëÁõÈ÷¤Ç¤â°Â¿´´¶¤Î¤¢¤ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥â¥Ç¥ë¡ÖX¡×
¡¡2025Ç¯9·î2Æü¡¢¥È¥è¥¿¤Ï¡Ö¥Î¥¢¡×¤Î°ìÉô²þÎÉ¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î²þÎÉ¤Ç¤Ï¡¢°ÂÁ´µ¡Ç½¤Î³È½¼¤äÁõÈ÷ÂÎ·Ï¤Î¸«Ä¾¤·¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¤â²Á³Ê¤òÍÞ¤¨¤¿¡ÖX¡×¥°¥ì¡¼¥É¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¡È°ìÈÖ°Â¤¤¡É¥È¥è¥¿¿·¡Ö¡È7¿Í¡¿8¿Í¾è¤ê¡É¥Î¥¢¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡¥Î¥¢¤Ï¡¢2001Ç¯¤Ë½éÂå¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Ç¡¢¹¤¤µï½»¶õ´Ö¤È»È¤¤¾¡¼ê¤Î¤è¤µ¤òÎ¾Î©¤·¤¿Àß·×¤Ë¤è¤ê¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÁØ¤òÃæ¿´¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2022Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿4ÂåÌÜ¤Î¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤â¡¢¤½¤ÎÆÃÀ¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¤Ä¤Ä¡¢Àè¿Êµ»½Ñ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤ÇÂ¿ÍÍ¤ÊÍøÍÑ¥·¡¼¥ó¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹4695mm¡ßÁ´Éý1730mm¡ßÁ´¹â1895mm¤Ç¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤Ï2850mm¤Ç¤¹¡£¾è¼ÖÄê°÷¤Ï7Ì¾¤«¤é8Ì¾¤Ç¡¢²ÈÂ²¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤äÂ¿¿Í¿ô¤Ç¤Î°ÜÆ°¤Ë¤âÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤«¤ÄÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Â¤·Á¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¥°¥ì¡¼¥É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁõ¾þ¤ÎÆâÍÆ¤¬ÊÑ²½¡£¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¥·¡¼¥È¥¢¥ì¥ó¥¸¤ä¼ýÇ¼µ¡Ç½¤È¤¤¤Ã¤¿´ðËÜÍ×ÁÇ¤òÈ÷¤¨¡¢²ÈÂ²ÍøÍÑ¤ËÅ¬¤·¤¿3Îó¥·¡¼¥È¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ë¤Ï2¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Îó4µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥¬¥½¥ê¥ó»ÅÍÍ¤È¡¢1.8¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Îó4µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É»ÅÍÍ¤òÍÑ°Õ¡£¥â¡¼¥¿¡¼¤ÎÎÏ¤ò³è¤«¤¹¤³¤È¤ÇÀÅ½ÍÀ¤Ë¤¹¤°¤ì¡¢³ê¤é¤«¤Ê²ÃÂ®¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÇ¹â½ÐÎÏ¤Ï¥¬¥½¥ê¥ó»ÅÍÍ¤¬170ÇÏÎÏ¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É»ÅÍÍ¤Ï¥·¥¹¥Æ¥àÁ´ÂÎ¤Ç140ÇÏÎÏ¤òÈ¯À¸¡£Ç³ÈñÀÇ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏWLTC¥â¡¼¥É¤Ç23.0km¡¿L¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¯¤ï¤¨¤Æ¡¢Àè¿Ê°ÂÁ´ÁõÈ÷¤Ë¤Ï¾×ÆÍÈï³²·Ú¸º¥Ö¥ì¡¼¥¤ä±¿Å¾»Ù±çµ¡Ç½¤ò´Þ¤àÍ½ËÉ°ÂÁ´µ¡Ç½¤¬Á´¼Ö¤ËÉ¸½àÁõÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î²þÎÉ¤Ç¤Ï¡¢¾×ÆÍ²óÈò»Ù±ç¥Ö¥ì¡¼¥¤Î¸¡ÃÎÀºÅÙ¤¬¸þ¾å¤·¡¢¸òº¹ÅÀ¤Ç¤ÎÊâ¹Ô¼Ô¤ä¼«Å¾¼Ö¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ò¶¯²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥È¥Ñ¡¼¥¯¡×¤ËÁ°¸þ¤Ãó¼Ö¤ä½Ð¸Ëµ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°ÂÁ´»Ù±ç¤¬¤è¤ê½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ÁõÈ÷¤ä¥«¥é¡¼¤Î¸«Ä¾¤·¤â¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¡¢°Â¿´À¤ÈÍøÊØÀ¤¬¹â¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥Î¥¢¤Ë¤Ï¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É»ÅÍÍ¤È¥¬¥½¥ê¥ó»ÅÍÍ¤¬¤¢¤ê¡¢Ê£¿ô¤Î¥°¥ì¡¼¥É¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ãæ¤Ç¤â¡¢¤â¤Ã¤È¤â²Á³Ê¤òÍÞ¤¨¤¿¥°¥ì¡¼¥É¤¬¥¬¥½¥ê¥ó»ÅÍÍ¤Î¡ÖX¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡X¥°¥ì¡¼¥É¤Î²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë¤Ï2WD¤¬283Ëü300±ß¡¢4WD¤¬302Ëü8300±ß¤«¤é¤ÈÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¾åµé¥°¥ì¡¼¥É¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖS-Z¡×¤Ï2WD¤¬357Ëü9400±ß¡¢4WD¤¬377Ëü7400±ß¤«¤é¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤âX¤È¤Ï74Ëü9100±ß¤Îº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢X¥°¥ì¡¼¥É¤Ï¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¹ØÆþ»þ¤ÎÉéÃ´¤òÍÞ¤¨¤¿¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¸þ¤±¤¿ÁªÂò»è¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ï¥á¥Ã¥¤äÀìÍÑ¥¨¥¢¥í¥Ñ¡¼¥Ä¤Ê¤É¤ò¾Ê¤¡¢²Ã¾þ¤òÍÞ¤¨¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤Ê»Å¾å¤²¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¾åµé¥â¥Ç¥ë¤È¤Îº¹ÊÌ²½¤¬¿Þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤âÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¾å°Ì¥°¥ì¡¼¥É¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍøÊØÀ¤Î¹â¤¤µ¡Ç½¤äÁõ¾þÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤Ï¸ÂÄêÅª¤Ç¤¢¤ê¡¢¥·¡¼¥È¥¢¥ì¥ó¥¸¤ä¼ýÇ¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â´ðËÜÅª¤ÊÆâÍÆ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡X¥°¥ì¡¼¥É¤ÏÍøÊØÀ¤òÄÉµá¤·¤¿»ÅÍÍ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢3Îó¥·¡¼¥È¤òÈ÷¤¨¤¿¹¤µ¤Ï³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÍÑÅÓ¤Ë½½Ê¬ÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÀß·×¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¾å°Ì¥°¥ì¡¼¥É¤Ç¤ÏÅÅÆ°¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¤ä¹âÅÙ¤Ê²÷Å¬ÁõÈ÷¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢X¥°¥ì¡¼¥É¤Ç¤Ï¤½¤ì¤é¤òÉ¬Í×ºÇ¾®¸Â¤Ë¹Ê¤ê¹þ¤ß¡¢¥³¥¹¥È¤òÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£