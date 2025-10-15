¤Ê¤¼ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÏÉÔ¿¶¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡¡ÀìÌç²È¤¬¡Ö·ë²Ì¤Ï½Ð¤Ê¤¤¤«¤â¡×¤È´¶¤¸¤¿ÍýÍ³
¥Á¡¼¥à¤Ï¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤Ë¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 2¡¼1 ¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡¦¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥¡¼¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤Ë2-1¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï2ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ3»Íµå¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó7»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.138¡Ê29ÂÇ¿ô4°ÂÂÇ¡áÀ®ÀÓ¤Ï13Æü¸½ºß¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë¤È¿¶¤ë¤ï¤º¡¢ÆÃ¤Ëº¸Åê¼ê¤ËÍÞ¤¨¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï½é²ó¡¢¥Ö¥ë¥ï¡¼¥ºÀèÈ¯¤Îº¸ÏÓ¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¢¥·¥å¥Ó¡¼Åê¼ê¤ËÂÐ¤·¡¢¥«¥¦¥ó¥È2-0¤«¤éÆâ³Ñ¤Î¥·¥ó¥«¡¼¤òÂÇ¤Ä¤â¥Õ¥¡¥¦¥ë¡£¸½Ìò»þÂå¤ËNPBÄÌ»»2038°ÂÂÇ¤òÊü¤Á¡¢MLB¤Ë¤âÂ¤·Ø¤¬¿¼¤¤ÌîµåÉ¾ÏÀ²È¡¦¿·°æ¹¨¾»»á¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î3µåÌÜ¤Î¥·¥ó¥«¡¼¤Ï¡¢¸«Æ¨¤»¤Ð¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢º£Æü¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤Ï½Ð¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦µ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£¤³¤ÎÂÇÀÊ¤Ï·ë¶É¡¢»Íµå¤òÁª¤Ó½ÐÎÝ¡£3²ó¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤Ï¡¢¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º2ÈÖ¼ê¤Î±¦ÏÓ¥¯¥¤¥ó¡¦¥Ö¥ê¡¼¥¹¥¿¡¼Åê¼ê¤¬Åê¤¸¤¿Æâ³ÑÄã¤á¤Î¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤òÂÇ¤ÁÊÖ¤·¤¿¤¬¡¢º¸Èô¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£
¡¡7²ó¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¤Ç¤Ï¡¢º¸ÏÓ¥¸¥ã¥ì¥Ã¥É¡¦¥±¡¼¥Ë¥Ã¥°¤ÎÆâ³Ñ¤Î¥·¥ó¥«¡¼¤ò¤È¤é¤¨ÄËÎõ¤ÊÅö¤¿¤ê¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢Áê¼êÌî¼ê¤ÎÀµÌÌ¤ËÈô¤Ó°ì¥´¥í¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤À¤±¥Ò¥Ã¥È¤¬½Ð¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Î¾¥Á¡¼¥àÌµÆÀÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿5²ó1»àÆóÎÝ¡¢1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î9²ó1»àÆó¡¢»°ÎÝ¤È2ÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÆÀÅÀµ¡¤Ç¿½¹ð·É±ó¤µ¤ì¤¿»ö¤Ï¡¢º£µ¨55ËÜÎÝÂÇ¤ÎÂÇËÀ¤¬¤¤¤«¤ËÁê¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶¼°Ò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÊª¸ì¤ë¡£
¡ÖÁê¼ê¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢ÂçÃ«¤ËÂÇ¤¿¤ì¤ë¤ÈÄ¹ÂÇ¤È¤Ê¤ê¡¢¾¡Éé¤ò·è¤á¤ë1ÂÇ¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÌµÍý¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¿·°æ»á¡£¸å¤í¤Î2ÈÖÂÇ¼Ô¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥ÄÆâÌî¼ê¤¬¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥óÂÇÎ¨.333¤ÎÂÇËÀ¤ò¿¶¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ÂçÃ«¤ËÂÐ¤¹¤ë·Ù²ü¤¬´Ë¤à¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ö¼óÇ¾¿Ø¤È¤·¤Æ¤ÏÅê¼ê¤È¤·¤ÆÂçÃ«¤ËµÙÍÜ¤òÍ¿¤¨¡¢ÂÇ·â¤Ë½¸Ãæ¤µ¤»¤¿¤¤¡×
¡¡ÂçÃ«¤Ï¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢9·î30Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿½éÀï¤Î¥ì¥Ã¥º¤È¤Î¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤Ç²Ú¡¹¤·¤¯2ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°Ê¸å¤Ï¥Ð¥Ã¥È¤¬¼¾¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£±¦Åê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï10ÂÇ¿ô3°ÂÂÇ5»Íµå¡ÊÂÇÎ¨.300¡Ë2ËÜÎÝÂÇ¤â¡¢º¸Åê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï19ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ1»Íµå9»°¿¶¡ÊÂÇÎ¨.053¡Ë¤È¤«¤é¤¤·¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¡¢±¦Åê¼ê¤ËÂÐ¤·ÂÇÎ¨.283¡Ê389ÂÇ¿ô110°ÂÂÇ¡Ë¡¢40ËÜÎÝÂÇ¡£º¸Åê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â.279¡Ê222ÂÇ¿ô62°ÂÂÇ¡Ë¡¢15ËÜÎÝÂÇ¤ÇÂçº¹¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¶ËÃ¼¤Ëº¸ÏÓ¤ò¶ì¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë³Ê¹¥¤À¡£
¡Ö¼Â¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óÃæ¤â¡¢º£µ¨¤ÎÂçÃ«¤ÏÆÃ¤Ëº¸Åê¼ê¤ÈÂÐÀï¤·¤¿»þ¤Ë¡¢¶¯¤¯ÂÇ¤È¤¦¤¹¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢°ú¤ÃÄ¥¤ëÆ°ºî¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¡¢Åêµå¤ò¤È¤é¤¨¤¤ì¤Ê¤¤·¹¸þ¤¬¸½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ËÆþ¤Ã¤ÆÁê¼ê¤Î¥®¥¢¤¬¾å¤¬¤ê¡¢ÎôÀª¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â°ìÀþµé¤ÎÃæ·Ñ¤®º¸ÏÓ¤¬ÅÐÈÄ¤·¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤è¤ê·¹¸þ¤¬¸²Ãø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿·°æ»á¤ÏÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡Ö¤â¤È¤â¤ÈÃæ·ø¤è¤êº¸Êý¸þ¤ËÄ¹ÂÇ¤òÂÇ¤Æ¤ë¤Î¤¬ÂçÃ«¤Î»ý¤ÁÌ£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤Á¤é¤ÎÊý¤ØÂÇ¤ÁÊÖ¤¹°Õ¼±¤ò¶¯¤¯»ý¤Ä¤³¤È¤¬¡¢ÉüÄ´¤Î¸°¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄó¸À¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤Ï¡¢4Æü¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤ËÀèÈ¯¤·6²ó3¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿ÂçÃ«¤¬¡¢Ãæ8Æü¤ÇÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¥Ö¥ì¡¼¥¯¡¦¥¹¥Í¥ëÅê¼ê¤¬Ãæ6Æü¤ÇÀèÈ¯¡£Íâ15Æü¤â»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤¬Ãæ5Æü¤ÇÀèÈ¯¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¥¹¥Í¥ë¡¢»³ËÜ¤Ø¤Î¿®Íê¤¬¸ü¤¤¤Î¤â»ö¼Â¤À¤¬¡¢¿·°æ»á¤Ï¡Ö¼óÇ¾¿Ø¤È¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤ÏÂçÃ«¤ËµÙÍÜ¤òÍ¿¤¨¡¢ÂÇ·â¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿ä»¡¤¹¤ë¡£
¡Ö»þ¤ª¤ê¡¢Æâ³Ñµå¤òµÕÊý¸þ¤ØÂÇ¤ÁÊÖ¤¹ÂÇ·â¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢¿¼¹ï¤Ê¥¹¥é¥ó¥×¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ÇÇúÈ¯¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿·°æ»á¤¬Í½¸À¤¹¤ëÂçÃ«¤Î¥Ð¥Ã¥È¤Ë¡¢ºÆ¤Ó²Ð¤¬¤Ä¤¯¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤«¡£¡ÊµÜÏÆ¹µ× / Hirohisa Miyawaki¡Ë