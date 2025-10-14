¼¡´ü¡Ö¥Þ¥Ä¥À3¡×ÅÐ¾ì¤«!? JMS¤ÇÀ¤³¦½é¸ø³«¤Î¡È¥³¥ó¥»¥×¥È¥â¥Ç¥ë¡É¤Ë¥Õ¥¡¥óÁûÁ³ ¡Ö¤³¤Î¥Ô¥é¡¼¤Ï¡Ä¡×
´Ä¶ÇÛÎ¸¤ÈÁö¤ë´¿¤Ó¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¡Ö¥Ó¥¸¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¡×¤ÎÀµÂÎ
¡¡¥Þ¥Ä¥À¤Ï2025Ç¯10·î14Æü¡¢º£·î30Æü¤è¤ê³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼2025¡ÊJMS2025¡Ë¡×¤Î½ÐÅ¸³µÍ×¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥Þ¥Ä¥À3!?¡Û¤³¤ì¤¬JMS¤Ç½é¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Ó¥¸¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¡×¤Ç¤¹¡Ê¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Ë
¡¡¥Þ¥Ä¥À¤Î½ÐÅ¸¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÁö¤ë´¿¤Ó¤Ï¡¢ÃÏµå¤ò¾Ð´é¤Ë¤¹¤ë¡×¡£Áö¹Ô¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤ÉCO2¤ò²ó¼ý¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÆÈ¼«µ»½Ñ¤ä¡¢ÁôÎà¤òÍÑ¤¤¤¿¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ëÇ³ÎÁ¤Ë´Ø¤¹¤ëÅ¸¼¨¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢½Û´Ä·¿¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤È¡¢Áö¤ë³Ú¤·¤µ¤ÎÎ¾Î©¤òÌÜ»Ø¤¹»Üºö¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯7·î¤Ë½é¸ø³«¤µ¤ìÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¿··¿¡ÖCX-5¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢²¤½£¸þ¤±¥â¥Ç¥ë¤ò°ìÈÌ¸þ¤±¤ËÀ¤³¦¤Ç½é¤á¤ÆÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÀ®²Ì¤ò¶ñ¸½²½¤·¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ó¥¸¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¡×¤òÀ¤³¦½éÈäÏª¤·¤Þ¤¹¡£Àè¹Ô¸ø³«¤µ¤ì¤¿²èÁü¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¹¥È¥Ð¥Ã¥¯·Á¾õ¤Î¥ë¡¼¥Õ¤äÂÀ¤¤¥ê¥¢¥Ô¥é¡¼¡¢¶ÊÌÌÅª¤Ê¥ê¥¢¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤Ê¤É¡¢³°´Ñ¤Î°ìÉô¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¹¤Ç¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤ÎÀµÂÎ¤ò¿äÂ¬¤¹¤ëÅê¹Æ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ç¤âÌÜÎ©¤Ä¤Î¤¬¡¢¡Ö¥Þ¥Ä¥À3¡×¤Î¼¡´ü·¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÍ½ÁÛ¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡2019Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¥Þ¥Ä¥À3¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤ÇÆüËÜ¤ÇÌ¾¾è¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ö¥¢¥¯¥»¥é¡×¤Î¼ÖÌ¾¤ò¡¢¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤È¤È¤â¤Ë°ì¿·¡£³°´Ñ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÊ£»¨¤Ê¶ÊÌÌ¤òÂ¿ÍÑ¤·¤¿¡¢¸ÄÀÅª¤Ê¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ìÊý¡¢È¯Çä¤«¤éÌó6Ç¯¤¬·Ð²á¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂç¤¤Ê¥Õ¥§¥¤¥¹¥ê¥Õ¥È¤â¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î´Ö¤Ç¤Ï¼¡´ü·¿¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡SNS¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ÎC¥Ô¥é¡¼¤ÎÂç¤¤µ¡¢¥Þ¥Ä¥À3¤Î¸å·Ñ¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡Ä¡©¡×¡Ö¼¡´ü¥Þ¥Ä¥À3¥³¥ó¥»¥×¥È¡©¡©¡×¡Ö¤â¤·¤ä¿··¿¥Þ¥Ä¥À3¡ª¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Åê¹Æ¤Î¤Û¤«¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï2024Ç¯¤ËÈÎÇä½ªÎ»¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥Þ¥Ä¥À6¡×¤Î¿··¿¤À¤È¿äÂ¬¤¹¤ëÀ¼¤ä¡¢Î¾¼Ö¤òÅý¹ç¤·¤¿¿·¥â¥Ç¥ë¤òºî¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡Ä¡Ä¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°Õ¸«¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£