東京・足立区のアパートの一室に侵入し、寝ていた女性にわいせつな行為をしようとしたとして56歳の男が警視庁に逮捕されました。

【写真を見る】【速報】アパートにベランダから侵入 就寝中の女性にわいせつな行為をしようとした疑い 男（56）を逮捕 東京・足立区 警視庁

捜査関係者によりますと、不同意わいせつ未遂などの疑いで逮捕されたのは、台東区花川戸の職業不詳・鈴木将博容疑者（56）です。

鈴木容疑者は先月10日の午前2時半すぎ、足立区のアパートの一室に侵入し、寝ていた女性（20代）の体を触るなどのわいせつな行為をしようとした疑いがもたれています。

鈴木容疑者は、女性の部屋の鍵のかかっていないベランダから侵入し、女性に気付かれ、そのまま逃走したということです。

防犯カメラ捜査などで鈴木容疑者の関与が判明したということです。

鈴木容疑者は取り調べに「はっきりと覚えていない」と容疑を否認しています。

現場周辺では女性が住む部屋に何者かが侵入する事件も起きていて、警視庁は関連があるかを調べています。