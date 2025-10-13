「朝晩の寒暖差」→ 解決！【グローバルワーク】40・50代が頼りたい「羽織りアイテム」

日中はトップス1枚で過ごせるのに、朝晩は肌寒い秋。サッと重ね着できる「羽織りアイテム」があれば便利かも。今回は【グローバルワーク】から、ジャケット感覚で使えるシャツや、カジュアルコーデを格上げできそうなスウェットカーデなど、ミドル世代が頼りにしたくなりそうな羽織りをピックアップして紹介します。

プラスワンでおしゃれ見え！ オンオフ使える高見えシャツ

【グローバルワーク】「ウールライクベルト付きシャツ」\5,990（税込）

ウールのような高級感のある素材を使用。ゴールドカラーの金具がアクセントになるウエストベルト付きで、バサっと羽織るだけでおしゃれな雰囲気に。ジャケット感覚で使えるきちんと感も備わっているため、休日にもお仕事にも幅広いシーンに活躍しそう。ヒップまで隠れる長めの着丈で、パンツスタイルも安心して楽しめそうです。

カジュアルコーデを格上げできそうなカーデ

【グローバルワーク】「スウェットライクロゴVネックカーディガン」\4,990（税込）

ダブルジャカード編みのスウェットのような風合いの生地を使用。ラフさも上品さも備わった、ミドル世代にぴったりのカーディガンです。オーバーサイズシルエットがこなれ感を演出。ふんわりとした質感のサガラ刺繍ワッペンや、大きめのポケットもポイントになり、ワンランク上の大人カジュアルコーデを楽しめそうです。

大人に似合う美シルエットパーカー

【グローバルワーク】「ダンボールジップパーカー」\5,990（税込）

「型崩れがしにくい、しっかりした」（公式サイトより）ダンボールニット素材を使用。シルエットの美しさが魅力的なパーカーは、カジュアルすぎるのが似合わなくなってきた……。そんなミドル世代にうってつけ。上下開閉できるダブルジップ仕様なので、気分に合わせてスタイリング可能。サッと羽織りやすいサイズ感 & ラグランスリーブで、楽な着心地も実感できそうです。

女性らしい要素をプラスしたメンズライクジャケット

【グローバルワーク】「ミリタリージャケット」\9,990（税込）

襟とポケットのレースづかいがフェミニンなムードを演出。メンズライクなジャケットに、女性らしい要素を取り入れた一着です。ガバッと羽織れるオーバーサイズシルエットで、体型カバーしながらおしゃれできるのも、ミドル世代に嬉しいポイントです。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i