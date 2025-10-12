浴室は水アカやカビなどがつきやすく、きれいな状態をキープするのはなかなか大変。「新しい家では、いつまでもきれいな浴室をキープしたい」と考えていた日刊住まいライター。新築マンションを購入する際、浴室の壁の柄や仕様を慎重に選んだことで、3年経った今も入居当初と変わらない清潔な浴室をキープできているそう。今回は、浴室に取り入れて正解だった壁の仕様と使ってわかったメリットを詳しくレポートします。

「きれいをキープできる浴室」にしたかった

わが家は夫と4歳の娘の3人家族。3年前に3LDKの新築分譲マンションを購入しました。契約時には、間取りの変更や床、キッチンの色味、壁の色など、家じゅうのテイストを柔軟に選択でき、浴室の壁の色や仕様も選ぶことができました。

以前から「新しい家に住んだら、きれいな浴室を維持したい！」と考えていた筆者。汚れにくさや掃除のしやすさなどを意識して、浴室タイプはとくに慎重に選ぶことに。

ここでは、住み始めて3年目の今、あらためて「選んでよかった」と感じている浴室設備について、紹介したいと思います。

1：浴室の壁は「汚れの目立ちにくい色」一択！

以前住んでいた家の浴室の壁は白色でした。白い壁の場合、水アカやカビの汚れが目立ちます。すぐに汚れてしまうため、ひんぱんな掃除や手入れをおっくうに感じていました。そのため、新しい浴室は白以外の壁にしようと決めていました。

新居の浴室は全4タイプから選べて、そのうち2つは壁が白だったため却下。残る2つは、ネイビーとブラウン調。ネイビーは白い水アカが目立つかもしれないと判断し、ブラウン調でいくことに。

実際に浴室を使って3年経ちましたが、ブラウン調の壁は白やピンクの水アカが目立ちにくいです。さらに大理石のような柄が入っていることもあり、あらゆる汚れをカモフラージュしてくれて、選んで大正解だったと感じています。

壁はマグネット仕様のものとそうでないものから選べました。私は、掃除道具やこまごましたものを床に置きたくなかったので、マグネット仕様を選択。

マグネット仕様なら浮かせる収納がかないます。実際に使ってみると道具の底のヌメリやカビの発生を抑えやすく、取り入れてよかったと感じています。

さらに、掃除の際にいちいち物をどかす手間が省けるのも、とても便利です。日々の掃除が苦にならず、ラクにきれいな状態を保てています。

掃除グッズだけでなく、子どものオモチャも浮かせて収納しています。水はけがいいマグネット式のカゴを使用すれば、オモチャを清潔に保てるため安心して子どもと入浴できます。

また、気分に合わせていろいろなものを使いやすい位置にレイアウト変更できる点も魅力だと感じました。マグネット仕様の壁を選んだことで、直接床に置くものが減り、浴室内がすっきりして毎日気持ちがいいです。

浴室は「壁」にこだわることで快適な空間に

浴室を快適な空間にしたかった私は、新居に引っ越す際、浴室の「壁」にこだわりました。汚れが目立ちにくい「ブラウン調の柄入り」、掃除のしやすさや清潔感を保てる「マグネット仕様」。この2つは選んで大正解でした。

とくに、マグネット壁を取り入れた場合、浮かせて収納できるグッズもたくさん販売されているので、組み合わせて使えば、掃除がおっくうにならず、いつまでもきれいな浴室をキープできます。

これから理想の家づくりを考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。