¡¡¥«¥Ö¥¹¡¦ÎëÌÚÀ¿Ìé³°Ìî¼ê¤¬11Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö12Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè5Àï¤Ë¡Ö4ÈÖ¡¦±¦Íã¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢2²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤Ç3»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£°ïºà¹äÏÓ¤Î¿·À±¡¢¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¡¦¥ß¥¸¥ª¥í¥¦¥¹¥¡¼Åê¼ê¤Î101.4¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó163.1¥¥í¡Ë¤òÂª¤¨¤¿¹ë²÷ÃÆ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç°ìÈÖ¤ÇÎëÌÚ¤¬²÷²»¤ò¶Á¤«¤»¤¿¡£1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î2²óÀèÆ¬¤Ç·Þ¤¨¤¿¡£¤³¤Î²ó¤«¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤¢¤¬¤Ã¤¿¥ß¥¸¥ª¥í¥¦¥¹¥¡¼¤¬Åê¤¸¤¿2µåÌÜ¡£Äã¤á¤Ø¤Î163¥¥í¤òÂª¤¨¤ë¤È¡¢ÂÇµå¤Ï±¦Ãæ´Ö¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò±Û¤¨¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¤Ï¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó3¹æ¤È¤Ê¤ë¹ë²÷ÃÆ¤ËÍº¶«¤Ó¤ò¤¢¤²¡¢²¿ÅÙ¤â±¦·ý¤òÆÍ¤¾å¤²¤¿¡£ÂÇµåÂ®ÅÙ105¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó169¥¥í¡Ë¡¢Èôµ÷Î¥390¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó118.9¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡¢³ÑÅÙ26ÅÙ¤Î°ì·â¤À¤Ã¤¿¡£MLB¸ø¼°¤Î¥µ¥é¡¦¥é¥ó¥°¥¹µ¼Ô¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·×Â¬¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿2008Ç¯°Ê¹ß¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÎËÜÎÝÂÇ¤Ç¡È101.4¥Þ¥¤¥ë·â¤Á¡É¤ÏºÇÂ®¥¿¥¤¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼3Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤È¤â¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤È¤Ê¤ë32ËÜÎÝÂÇ¡¢103ÂÇÅÀ¤òµó¤²¡¢¼ç¼´¤È¤·¤Æ¹×¸¥¤·¤¿¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥º¤â´Þ¤á¡¢»î¹çÁ°»þÅÀ¤Ç7»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤ÇÂÇÎ¨.222¡¢2ËÜÎÝÂÇ¡¢4ÂÇÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Ë¾¡¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤¬13Æü¡ÊÆ±14Æü¡Ë¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤ÎÍ¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¤Ç·ãÆÍ¡£¤½¤³¤Ç4¾¡¤·¤¿µåÃÄ¤¬¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë