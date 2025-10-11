吉村洋文知事（C）ORICON NewS inc.

写真拡大

　大阪府吉村洋文知事が11日、自身のXを更新し、大阪・関西万博のスタッフユニホーム返却時のルール騒動に言及した。

【写真】人の心ないのかよ…ハサミで切って返却　物議の万博スタッフユニホーム

　これは一部報道媒体が「万博のスタッフユニホーム「はさみで切ってから返して」　返却時のルールに悲しみ広がる」という見出しで記事化したもので、吉村知事はこの記事に反応。

　「もともと貸与品で転売防止やリサイクルの観点から回収は必要だと思うが、このやり方はおかしいと思う。事実関係含めて確認します。ユニホームにはたくさんの思い出も詰まっている」と伝えた。