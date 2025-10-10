Ê¿ÏÂ¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¡¢¾ðÊóÏ³¤ì¡©¡¡È¯É½Á°¡¢ÅÒ¤±¥µ¥¤¥È¡ÖµÞ¾å¾º¡×
¡¡¡Ú¥ª¥¹¥í¶¦Æ±¡Û¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤ÎÊ£¿ô¤ÎÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï10Æü¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ÎÌîÅÞ»ØÆ³¼Ô¥Þ¥ê¥¢¡¦¥³¥ê¥Ê¡¦¥Þ¥Á¥ã¥É»á¤Ø¤Î¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¼øÍ¿¤ÎÈ¯É½Á°¡¢°ìÉô¤ÎÅÒ¤±¥µ¥¤¥È¤Ç¥Þ¥Á¥ã¥É»á¤¬µÞ¾å¾º¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼õ¾Þ¼Ô¤Î¾ðÊó¤¬³°Éô¤ËÏ³¤ì¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ°Ñ°÷²ñ¤ÏÏ³¤¨¤¤µ¿ÏÇ¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Þ¥Á¥ã¥É»á¤¬µÞ¾å¾º¤·¤¿¤Î¤ÏÅÒ¤±¥µ¥¤¥È¤Î°ì¤Ä¡Ö¥Ý¥ê¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡×¡£10ÆüÌ¤ÌÀ¡¢¥Þ¥Á¥ã¥É»á¤¬¼õ¾Þ¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¤Î¤ÏÅö½é4¡óÄøÅÙ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ìó1»þ´ÖÈ¾¤Ç70¡óÂæ¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ê¡¢ÍÎÏ¸õÊä¤È¤·¤ÆµÞÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¹ñ±ÄÊüÁ÷NRK¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ°Ñ°÷²ñ¤Î¥Õ¥ê¡¼¥É¥Í¥¹°Ñ°÷Ä¹¤ÏÊ¿ÏÂ¾Þ¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤¬»öÁ°¤ËÏ³¤¨¤¤¤·¤¿¤³¤È¤Ï²áµî¤Ë¤Ê¤¤¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¡Ö¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ÏÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£