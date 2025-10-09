【CONVERSE×可哀想に！】おぱんちゅうさぎが登場♡遊び心あふれる第2弾スニーカー

人気クリエイター「可哀想に！」とCONVERSEのコラボレーションスニーカー第2弾が、2025年10月17日（金）より発売されます。ファン待望の新作は、「おぱんちゅうさぎ」と「んぽちゃむ」の描きおろしデザインが施された特別仕様。左右で異なる表情や、オリジナルカートンなど細部にまで遊び心が詰まっています。見ているだけで笑顔になれるコラボスニーカーで、秋のファッションをもっと楽しく♡

CONVERSE×可哀想に！第2弾スニーカー登場

左右非対称のデザインやキャラクターの世界観を落とし込んだ第2弾コレクション。

「ALL STAR KM HI / KAWAISOUNI!」は、おぱんちゅうさぎがオールスターに埋もれた描きおろしイラストをアッパーにプリントしたユーモラスな一足。

左右で“顔”と“おしり”が見えるデザインが特徴で、見れば見るほど愛おしくなる仕上がりです♡アンクルパッチやインソールにも特製ロゴがあしらわれ、ピンクのスペアシューレースも付属。

カラーはブラックとオフホワイトの2色展開、サイズは22.0～28.0、29.0、30.0cm。価格は13,200円（税込）です。

おぱんちゅうさぎ＆んぽちゃむが刺繍で登場♪

レディース人気の高い「ALL STAR PLTS OG HI / KAWAISOUNI!」は、デニム素材のアッパーに「おぱんちゅうさぎ」と「んぽちゃむ」を刺繍で表現。

ブラックとライトブルーの2色展開で、足元に柔らかな個性をプラスしてくれます。左右で異なる表情が楽しめる仕様で、アンクルパッチやタンのラベルにもキャラクターが♡

サイズは22.0～25.0cm、価格は14,300円（税込）。オリジナルカートンには描きおろしのイラストがプリントされ、ファンにはたまらない限定仕様です。

ファン必見♡オリジナルカートン仕様

今回のコレクションには、キャラクターとオールスターが組み合わさった描きおろしイラストが入った特製カートンが付属。

箱を開ける瞬間から可愛い世界観に包まれ、コレクションとしても楽しめる仕様です。

足元からときめく♡CONVERSE×可哀想に！

CONVERSEと可哀想に！の第2弾コラボは、ファッション性とキャラクターの魅力を兼ね備えた特別な一足。

お気に入りのキャラクターを足元に添えて、いつものコーディネートをもっとキュートに彩ってみては♪

発売は2025年10月17日（金）より順次スタート。数量限定のため、気になる方はお早めにチェックしてみてください。