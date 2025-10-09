TBS「オールスター後夜祭」 は9日、番組公式サイトを更新。女優の広末涼子（45）が4日深夜に放送された同番組の放送内容に抗議したことを受け、謝罪した。

番組公式サイトで「今月4日放送の「オールスター後夜祭」 において、俳優・広末涼子さんに関する現在捜査中の交通事故をバラエティ番組のクイズの題材として扱ったことは不適切でした」とし、「この度の放送内容について、広末涼子さんならびに関係者の皆様方にご迷惑をお掛けしましたことをお詫びいたします」と謝罪した。

放送では、「次のうち、時速165キロを出したことがないのは誰でしょう」とMCの高山一実が出題。答えとして「1 大谷翔平」「2 佐々木朗希」「3 伊良部秀輝」「4 広末涼子」の4択が表示されると、スタジオからは戸惑う声が上がった。正解は「3 伊良部秀輝」で、高山が「広末さんは事故を起こした際、ジープグランドチェロキーで時速165キロを出していたと報じられています」と解説すると、スタジオからは笑い声とともに大きな拍手が送られていた。

これを受け、広末の所属事務所は公式サイトを通じ「本人が関わる事件を笑いの題材として扱うことは、報道・放送に携わる者として極めて不適切であり、本人および関係者の名誉を著しく毀損する行為と考えております」と声明を発表。

「このため弊社は、2025年10月6日付で、株式会社TBSテレビに対し、正式に抗議および名誉回復措置を求める内容証明を送付いたしました。併せて、今後同様の行為を繰り返さないように求めております」と、TBSに抗議したことを明かしていた。