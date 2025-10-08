ABEMAドラマ『MISS KING』が渋谷・千駄ヶ谷をジャック！
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、俳優・アーティストののんが主演を務めるオリジナルドラマ『MISS KING / ミス・キング』（全８話）を毎週月曜夜８時から無料配信中。このたび、東京の渋谷と千駄ヶ谷に、『MISS KING / ミス・キング』の広告が掲出された。
「ABEMA」オリジナルドラマ『MISS KING / ミス・キング』は、天才棋士の父に人生を奪われた主人公・国見飛鳥が、その深い憎しみから開花させた才能と、まっすぐに突き進む意志の強さで、自らの人生を取り戻していくヒューマンドラマ。つらい過去と向き合いながらも史上初の女性棋士目指し、前に進もうとする力強い女性の姿が丁寧に描かれる。“盤上のダークヒーロー”となる主人公・国見飛鳥を演じるのは、今年の話題作に立て続けに出演し、俳優としての進化が大きく評価されている、のん。 そして飛鳥とバディを組み、飛鳥の父へ復讐を企てる“元棋士のヒモ男”藤堂成悟を藤木直人、復讐計画を見守る藤堂の恋人・堺礼子役には倉科カナ、飛鳥が人生を懸けて復讐する父親であり“天才棋士”の結城彰一役に中村獅童が出演。さらに、奥貫薫、森愁斗、鳴海唯、西岡徳馬、山口紗弥加ら豪華キャストが勢揃いしている。
現在、「ABEMA」にて第２話まで無料配信中の『MISS KING / ミス・キング』が、渋谷と千駄ヶ谷にて本作の世界観を表現した広告ジャックを展開中だ。渋谷エリアでは、のん演じる飛鳥が立ち向かう“逆境”を表現した“落書き風デザイン”が印象的なポスターを約30箇所に、そしてのんが突如画面に現れ、通行人に向けて将棋の駒を指すインパクトあるムービーが渋谷センター街ヒットビジョンに、それぞれ10月12日まで掲出。このビジョンは渋谷スクランブル交差点からすぐの場所に位置し、道ゆく人々の視線を集めている。さらに渋谷マークシティには本番組の巨大タペストリーも掲出中。
さらに、棋士の対局も行われる「東京・将棋会館」が所在し、将棋の大駒を収めた将棋堂がある「鳩森八幡神社」など街全体で将棋文化を体験できるスポットが点在する千駄ヶ谷の「千駄ヶ谷商店街」では、本作のテーマの一つでもあり、社会的にも注目を集める話題“女性棋士は、誕生するか？”と問いかけるコピーが印象的なフラッグを10月15日まで掲出中。また北参道にある「駒テラス」には、『MISS KING / ミス・キング』のキャスト９名のサイン入りの駒型モニュメントも展示中だ。
これまで「将棋チャンネル」を通じて、将棋の魅力をお届けしてきた「ABEMA」が、ドラマという新たな形で、日本そして世界に向けてその魅力を発信していく。日本が誇る伝統文化である“将棋”を舞台に、逆境に立ち向かう女性の生き様を、美しく、そして力強く描いた本格ヒューマンドラマ『MISS KING / ミス・キング』。毎週月曜の夜８時より無料配信中なので、ぜひチェックを。
（C）AbemaTV,Inc.
