8日のライブ配信「JERAセ・リーグレジェンドLIVE」で大賞を選出

阪神が2年ぶりリーグ制覇を遂げたセ・リーグのペナントレース。リーグ公式表彰「月間JERAセ・リーグAWARD」9・10月度の大賞候補が7日、6球団から発表された。ノミネートされた6人の中から、8日にライブ配信される「JERAセ・リーグレジェンドLIVE」でレジェンドOBたちが月間大賞選手を選出する。

「月間JERAセ・リーグAWARD」は、JERA セ・リーグ公式戦全375試合（日本生命セ・パ交流戦を除く）で、公式記録員が勝利に最も貢献した選手を独自の視点でノミネート。月間単位でチーム別に集計を行い、最多回数の選手をチーム代表選手として選出する。

ノミネートされた選手の中から月間大賞選手を選出するのは、セ・リーグ6球団が誇るレジェンドOBたち。ヤクルト・宮本慎也氏、DeNA・佐々木主浩氏、阪神・鳥谷敬氏、巨人・高橋由伸氏、広島・前田智徳氏、中日・川上憲伸氏が、毎月ライブ配信される「JERAセ・リーグレジェンドLIVE」で話し合いながら大賞を決定する。

各球団から大賞候補にノミネートされた代表選手は以下の通り。

【月間JERAセ・リーグAWARD・9・10月度の大賞候補】

○巨人：坂本勇人内野手

○阪神：佐藤輝明内野手

○DeNA：筒香嘉智外野手

○広島：中村奨成外野手

○ヤクルト：ホセ・オスナ内野手

○中日：高橋宏斗投手（Full-Count編集部）