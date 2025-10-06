秋の雰囲気をインテリアに取り入れてみませんか？ラグやクッションを変えるだけでも部屋の雰囲気が変わりりますが、ものであふれたリビングではせっかくのインテリアも台なし…。ESSEフレンズエディターでライフオーガナイザーのきくともさんが、プチ模様替えを楽しむための片づけから始める5つのアクション語ります。

季節のプチ模様替えを片づけのきっかけに！

秋の空気を感じ始めると、家の中のインテリアにも季節を取り入れたくなりますよね。

でも、部屋がものであふれていたり雑然としていると、せっかくのインテリアが引き立ちません。季節のインテリアを楽しむためには、まずは片づけから始めることが大切です。

夏の間楽しんだガラスや貝殻など、涼しげなインテリアを片づけながら、飾り棚やカウンターの上もふき掃除をしてスッキリと。傷んだり、古びたりした夏物アイテムはこのタイミングで処分やメンテナンスをします。新しいアイテムを迎える前に余白をつくることが、洗練された空間をつくる第一歩です。

それでは秋のプチ模様替えのスタートです。

秋のプチ模様替え×片付けアクション5選

秋のインテリアを楽しむために、すぐできるプチ模様替えと片づけのアクションをまとめました。参考にしてみてください。

1：夏のインテリア小物を箱にまとめて収納する

2：くたびれたクッションやブランケットを処分する

3：ラグやカーペットを掃除し、秋冬用に入れ替える

4：飾り棚・テーブルを“秋らしいアイテム”だけに絞る

5：模様替え後の空間の写真を撮り、「余白」と「お気に入り」が映えているか確認する

夏から秋、冬から春と大きく季節が変わるタイミングでプチ模様替え×片付け。あとは季節のイベントに合わせて小物を変えるなど、小さなアクションで季節を楽しめるようなお部屋になります。

「増やす前に減らす」を意識してインテリアが輝く空間を

模様替えと片付けは、きり離して考えるものではなく、セットで行うと効果が倍増。「増やす前に減らす」ことで、お気に入りのインテリアがより魅力的に輝き、暮らしに季節感と心地よさを運んでくれると感じています。

この秋は、インテリアを楽しむ前にまず片づけから始めてみませんか？ きっと新しい季節を迎えるのが今まで以上に楽しみになるはずです。