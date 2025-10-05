¡Ú¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¹¥È¥¢¡Û¥ß¥Ë¡¼¥Þ¥¦¥¹¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿MARY QUANT¶¦Æ±´ë²è¤Î¿·¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬Âç¿Í¤«¤ï¤¤¤¤¡ª
¥ß¥Ë¡¼¥Þ¥¦¥¹¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¡ÖMARY QUANT¡Ê¥Þ¥ê¡¼¥¯¥ï¥ó¥È¡Ë¡×¶¦Æ±´ë²è¤Ë¤è¤ë¿·¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¹¥È¥¢Å¹ÊÞ¤Ç10·î10Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×Åìµþ¡¢Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥ÈÅ¹¤È¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¤ÏÀè¹Ô¤·¤Æ10·î7Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê½ç¼¡È¯Çä½ç¼¡È¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£Âç¿Í²Ä°¦¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¿·¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡ä¡ä¡ä¥ß¥Ë¡¼¥Þ¥¦¥¹¤Î¿·¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿17ÅÀ¡Ë
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¹¥È¥¢¤«¤é¡¢¡ÖMARY QUANT¡Ê¥Þ¥ê¡¼¥¯¥ï¥ó¥È¡Ë¡×¤È¤Î¶¦Æ±´ë²è¤Ë¤è¤ë¡¢¥ß¥Ë¡¼¤Î½©Åß¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡£ÀéÄ»³Ê»ÒÊÁ¤È¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥ß¥Ë¡¼¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬Âç¿Í²Ä°¦¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤È¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¤Ï¡¢¿¼¤ß¤Î¤¢¤ëÀÖ¿§¤Î¥Ù¥í¥¢Ä´¥ê¥Ü¥ó¤ÈÀéÄ»³Ê»ÒÊÁ¥¹¥«¡¼¥È¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ç¡¢½©Åß¤é¤·¤¤Áõ¤¤¤Ë¡£¥¹¥«¡¼¥È¿þ¤Î¥¹¥«¥é¥Ã¥×¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥·¥ó¥Ü¥ë¤Ç¤¢¤ë¥Ç¥¤¥¸¡¼¥â¥Á¡¼¥Õ¤ò»×¤ï¤»¤ë¡£¥ì¥È¥í´¶¤Î¤¢¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÏÁêÀÈ´·²¤Ç¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¹¥¤¤Ê¥ß¥Ë¡¼¤é¤·¤¤¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤À¡£
¥Ü¥¹¥È¥ó¥Ð¥Ã¥°¤Ï¡¢¥·¥ç¥ë¥À¡¼ÉÕ¤¤Î2WAY»ÅÍÍ¡£¤¹¤ë¤ó¤È¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥ì¥¶¡¼Ä´À¸ÃÏ¤Î¥Ð¥Ã¥°¤Ë¡¢¥¯¥é¥·¥«¥ë¤ÊÀéÄ»³Ê»ÒÊÁ¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò¥×¥é¥¹¡£¥¹¥«¡¼¥Õ¤ò´¬¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¥Ï¥ó¥É¥ë¤ä¡¢ÆâÂ¦¤Ë»Ü¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¥·¥ó¥Ü¥ë¤Ç¤¢¤ë¥Ç¥¤¥¸¡¼¥â¥Á¡¼¥Õ¤ÎÁíÊÁ¤Ê¤É¡¢ºÙÉô¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤¿»Å¾å¤¬¤ê¡£
¥ì¥¶¡¼É÷¥Ý¡¼¥Á¤ä¥Ð¥Ë¥Æ¥£¥Ý¡¼¥Á¤Ï¡¢¥Ç¥¤¥¸¡¼¥â¥Á¡¼¥Õ¤ò·¿²¡¤·¤·¤¿ÁíÊÁ¤Î¥Ý¡¼¥Á¤Ë¡¢ÀéÄ»³Ê»ÒÊÁ¤Î¥ê¥Ü¥ó¤òÃå¤±¤¿¥ß¥Ë¡¼¤ò¥ª¥ó¡£ÆâÀ¸ÃÏ¤Ë¤âÀéÄ»³Ê»ÒÊÁ¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥Ñ¥¿¡¼¥ó¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Î½©Åß¤é¤·¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Þ¥Á¤ä¥Ý¥±¥Ã¥È¤òÈ÷¤¨¤¿¡¢¸«¤¿ÌÜ¤â¼ÂÍÑÀ¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿Í¥½¨¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¡£
¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥¹¥«¡¼¥Õ¡¢¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã¡¢¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ë²Ú¤òÅº¤¨¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤«¤é¡¢¥ß¥Ë¥¿¥ª¥ë¡¢¥ß¥é¡¼¡¢ºâÉÛ¡¢¥Ñ¥¹¥±¡¼¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿»¨²ß¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ß¥Ë¡¼¥Þ¥¦¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¡¢Âç¿Í¤«¤ï¤¤¤¯·è¤á¤Á¤ã¤ª¤¦¡£
¡ÊC¡Ë Disney
