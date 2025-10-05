¡ÚµëÉÕ¶â¡Û¡Ö2Ëü±ß¤ÎÄê³ÛµëÉÕ¡×¡Ö¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¡×¤Ï·ë¶É¤É¤Ã¤Á¤¬ÎÉ¤¤¡© 2Ëü±ßµëÉÕ¤ÏËÜÅö¤Ë¡È¤Ð¤é¤Þ¤¡É¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡© ¸ºÀÇ¤¬¿©Èñ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤â¸¡¾Ú
Äê³ÛµëÉÕ¤ÏËÜÅö¤Ë¡Ö¤Ð¤é¤Þ¤¡×¤Ê¤Î¤«¡©
Í¿ÅÞ¤¬»²µÄ±¡Áªµó¤Ç¸øÌó¤È¤·¤¿Äê³ÛµëÉÕ¤Ï¡¢Á´¹ñÌ±¤òÂÐ¾Ý¤Ë1¿Í¤¢¤¿¤ê2Ëü±ß¡¢»Ò¤É¤â¤ä½»Ì±ÀÇÈó²ÝÀÇÀ¤ÂÓ¤ÎÂç¿Í¤Ë¡¢2Ëü±ß¤ò¾å¾è¤»¤·¤ÆºÇÂç4Ëü±ß¤ò»Ùµë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°Æ¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¸½¶â¤ÎÄê³ÛµëÉÕ¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Îã¤¨¤Ð¡¢2020Ç¯¤Ë¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¶ÛµÞ·ÐºÑÂÐºö¤È¤·¤Æ»Ùµë¤µ¤ì¤¿¡¢ÆÃÊÌÄê³ÛµëÉÕ¶â¡Ê1¿Í10Ëü±ß¡Ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤È¤¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ç¤Ï¡¢µëÉÕ³Û¤Î17～22¡ó¤·¤«¾ÃÈñ¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ç¤·¤¿¡£µëÉÕ¶â¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢ÃùÃß¤ä¼ÚÆþÊÖºÑ¤Ë²ó¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢·Êµ¤»É·ãºö¤È¤·¤Æ¸ú²Ì¤¬Çö¤«¤Ã¤¿¡¢Ã±¤Ê¤ë¡Ö¤Ð¤é¤Þ¤¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤Ï·Ú»ë¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¤·¡¢Äã½êÆÀÁØ¤Ë¸Â¤ë¤ÈÌó32¡ó¤¬¾ÃÈñ¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥Çー¥¿¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î»²µÄ±¡Áªµó¤Ç·Ç¤²¤é¤ì¤¿Äê³ÛµëÉÕ¤Ï¡¢Êª²Á¹âÆ²¼¤ÎÊë¤é¤·¤Î»Ù±ç¤¬ÌÜÅª¤Ç¤¢¤ê¡¢¤è¤êÄã½êÆÀ¤ÊÀ¤ÂÓ¤Û¤É¥»ー¥Õ¥Æ¥£ー¥Í¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤Î¸ú²Ì¤¬È¯´ø¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤Î¸ú²Ì¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¡©
¸½¶â¤Ë¤è¤ëÄê³ÛµëÉÕ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸ºÀÇ¤Ç²È·×¤ò»Ù±ç¤¹¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤âº¬¶¯¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ï»²±¡Áª¤Î¸øÌó¤Ç¡Ö¸¶Â§1Ç¯´Ö¡¦ºÇÂç2Ç¯´Ö¡¢¿©ÎÁÉÊ¤Î¾ÃÈñÀÇ¤ò0¡ó¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦À¯ºö¤ò·Ç¤²¤Þ¤·¤¿¡£²¾¤Ë¤³¤ÎÀ¯ºö¤¬¼Â¸½¤·¤¿¾ì¹ç¡¢²È·×¤Ë¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Î¸ú²Ì¤¬½Ð¤ë¤«¤ò»î»»¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÁíÌ³¾Ê¤¬2024Ç¯¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿²È·×Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2¿Í°Ê¾åÀ¤ÂÓ¤Î·îÊ¿¶Ñ¤Î¿©Èñ¤Ï8Ëü5040±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤¹¡£
¿©ÎÁÉÊ¤ÎÂ¿¤¯¤Ï·Ú¸ºÀÇÎ¨¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï°ìÎ§8¡ó¤È²¾Äê¤·¤Æ¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¾ÃÈñÀÇ¤¬0¡ó¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¡¢·î¤¢¤¿¤êÌó6300±ß¤Î»Ù½Ð¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Ç¯´Ö¤Ç¤ÏÌó7Ëü5600±ß¡¢ºÇÂç2Ç¯´Ö·ÑÂ³¤¹¤ë¤È15Ëü1200±ß¤Î·Ú¸º¸ú²Ì¤È¤Ê¤ê¡¢Äê³ÛµëÉÕ¤ËÈæ¤Ù¤Æ¶â³Û¸ú²Ì¤ÏÂç¤¤¤¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¡©
¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤Ë¤Ï¡¢Äê³ÛµëÉÕ¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æºâ¸»¤ËÂç¤¤Ê²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºâÌ³¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯ÅÙÍ½»»¤Ë¤ª¤±¤ë¾ÃÈñÀÇ¤Ë¤è¤ëÀÇ¼ý¤Ï¡¢¹ñÀÇÊ¬¤À¤±¤Ç24.9Ãû±ß¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÃÈñÀÇ¤Ï¹ñÀÇÊ¬¤ÈÃÏÊý¾ÃÈñÀÇÊ¬¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢24.9Ãû±ß¤È¤¤¤¦Í½»»¤Ï¹ñÀÇÊ¬¤Î¤ß¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¹ñ¤ÈÃÏÊý¤ÎÀÇ¼ý¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È¤µ¤é¤ËÂç¤¤Ê¶â³Û¤Ç¤¹¡£
¸ºÀÇÎ¨¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¿ôÃû±ß～¿ô½½Ãû±ßµ¬ÌÏ¤ÎÀÇ¼ý¸º¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤ÏÄ¹´üÅª¤ËºâÀ¯¤ò°µÇ÷¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¡¢¸º¼ýÊ¬¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÊä¤¦¤Î¤«¤È¤¤¤¦ºâ¸»¤â¥»¥Ã¥È¤ÇµÄÏÀ¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤Ç¤¢¤ê¡¢À©ÅÙÀß·×¤Ë¤Ï¿µ½Å¤µ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÌÜÀè¤Î¶â³Û¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¾ÍèÅª¤Ê±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¹Í¤¨¤è¤¦
²áµî¤ËÄê³ÛµëÉÕ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Î¼ÂÀÓ¤ò¸«¤ë¤È¡¢»Ùµë³Û¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÃùÃß¤äÊÖºÑ¤Ë²ó¤ê¡¢¾ÃÈñ»É·ã¸ú²Ì¤Ï¸ÂÄêÅª¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Äê³ÛµëÉÕ¤ÏÃ±¤Ê¤ë¡Ö¤Ð¤é¤Þ¤¡×¤ÈÈãÈ½¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢Êª²Á¹âÆ²¼¤ÎÄã½êÆÀÁØ¤ÎÀ¸³è¤ò»Ù¤¨¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï¡¢°ìÄê¤Î¸ú²Ì¤¬¸«¹þ¤á¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤Ï¡¢·ÑÂ³Åª¤Ë²È·×¤¬²¼»Ù¤¨¤µ¤ì¤ëÈ¿ÌÌ¡¢µð³Û¤ÎÀÇ¼ý¤¬¸º¤ë¤¿¤áºâ¸»³ÎÊÝ¤Ê¤É¤Î»ýÂ³À¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¿µ½Å¤ÊÈ½ÃÇ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤É¤Á¤é¤¬ÎÉ¤¤¤«¤Ï¡¢Ã»´üÅª¤ÊÀ¸³è»Ù±ç¤Ê¤Î¤«¡¢Ä¹´üÅª¤ÊÉéÃ´·Ú¸º¤Ê¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦ÌÜÅª¤ä¡¢À©ÅÙ¤Î·ÑÂ³À¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ¾²Á¤¬Ê¬¤«¤ì¤ë¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£ÌÜÀè¤ÎµëÉÕ³Û¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾Íè¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¤É¤ó¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤«¤ò¸«¶Ë¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
½ÐÅµ
Î©·ûÌ±¼çÅÞ ¼ç¤ÊÀ¯ºö¹àÌÜ2025
Æâ³ÕÉÜ À¯ºö²ÝÂêÊ¬ÀÏ¥·¥ê－¥º 22 ÆÃÊÌÄê³ÛµëÉÕ¶â¤¬²È·×¾ÃÈñ¤ËÍ¿¤¨¤¿±Æ¶Á
ÁíÌ³¾Ê ²È·×Ä´ºº²È·×¼ý»ÙÊÔÆó¿Í°Ê¾å¤ÎÀ¤ÂÓ 2024Ç¯
¼¹É®¼Ô : Åì±ÀÍªÂÀ
FP2µé¡¢Æü¾¦Êíµ3µé¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î