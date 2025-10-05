¥ê¥Ã¥¿¡¼¡Ö20km°Ê¾å¡×Áö¤ì¤ë¥È¥è¥¿¿·¡ÖSUV¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡×ÅÐ¾ì¡ª 7¿Í¾è¤ì¤ë¡Ö¹ë²ÚÆâÁõ¡×¥â¥Ç¥ë¤¬ÏÃÂê¤Ë¡ª Á´Ä¹4.8mµé¤ÎÂÙ¹ñ¡Ö¥¤¥Î¡¼¥Ð ¥¼¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡×¤È¤Ï
Ç®Ë¾¤ÎÀ¼Â³¡¹¡¢¥¤¥Î¡¼¥Ð²þÎÉ¥â¥Ç¥ë¤¬ÏÃÂê
¡¡¥È¥è¥¿¤Î¥¿¥¤Ë¡¿Í¤Ï2025Ç¯9·î4Æü¡¢3Îó¥·¡¼¥ÈMPV¡Ê¥Þ¥ë¥Á¡¦¥Ñ¡¼¥Ñ¥¹¡¦¥Ó¡¼¥¯¥ë¡áÂ¿ÌÜÅª¼Ö¡Ë¡Ö¥¤¥Î¡¼¥Ð ¥¼¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡×¤Î²þÎÉ¥â¥Ç¥ë¤ò¸½ÃÏ¤ÇÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²÷Å¬À¤äÁõÈ÷¤ò¸«Ä¾¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ë¡¢¥¿¥¤¹ñÆâ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÆüËÜ¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤âÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¥È¥è¥¿¿·¡ÖSUV¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡×¤ò²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê66Ëç¡Ë
¡Ö¥¤¥Î¡¼¥Ð¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¥È¥è¥¿¤¬2004Ç¯¤Ë³«»Ï¤·¤¿À¤³¦ÀïÎ¬¼Ö¡ÖIMV¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿Â¿ÌÜÅª¥â¥Ç¥ë¡£ Åö½é¤Ï¥é¥À¡¼¥Õ¥ì¡¼¥à¹½Â¤¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2022Ç¯¤Ë¥â¥Î¥³¥Ã¥¯¹½Â¤¤Ø¤Èºþ¿·¤µ¤ì¡¢²÷Å¬À¤ò¹â¤á¤¿¿·À¤Âå¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹4799mm¡ßÁ´Éý1850mm¡ßÁ´¹â1790mm¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤Ï2850mm¤Ç¡¢¾è¼ÖÄê°÷¤Ï2-2-3¤Î7¿Í¾è¤ê¡£¸åÉô¥É¥¢¤Ï¥Ò¥ó¥¸¼°¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Î¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Ë¶á¤¤»È¤¤¾¡¼ê¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤Ï¡¢¥ª¥Ã¥È¥Þ¥óÉÕ¤¤ÎÆÈÎ©·¿¥»¥«¥ó¥É¥·¡¼¥È¤ä¥Ñ¥Î¥é¥ß¥Ã¥¯¥ë¡¼¥Õ¤òºÎÍÑ¤·¡¢¹âµé´¶¤È³«Êü´¶¤òÎ¾Î©¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï¡¢2¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Îó4µ¤Åû¥¬¥½¥ê¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¥â¡¼¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤òÅëºÜ¤·¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ¤Ï186ÇÏÎÏ¡£¶îÆ°¤ÏFWD¤Î¤ß¤Ç¡¢¥«¥¿¥í¥°Ç³Èñ¤Ï20.8km¡¿L¤È¹â¤¤Ç³ÈñÀÇ½¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î²þÎÉ¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¡¢¾åµé¥°¥ì¡¼¥É¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤Î¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤¬¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê°õ¾Ý¤Ø¤È¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥í¥ó¥È¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¤ä¥µ¥¤¥É¥·¥ë¥«¥Ð¡¼¡¢¥ê¥¢¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¥¢¥ó¥À¡¼¥«¥Ð¡¼¤Ê¤É¤ò¿·¤¿¤ËÁõÃå¤·¡¢¼ÖÂÎ²¼Éô¤ò°Ï¤à²Ã¾þ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄã½Å¿´¤Ê¥¹¥¿¥ó¥¹¤ò¶¯Ä´¡£¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹À½¥Þ¥Õ¥é¡¼¥«¥Ã¥¿¡¼¤âÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æµ¡Ç½ÌÌ¤Ç¤â¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ´ï¤ÎÄÉ²Ã¤Ê¤É¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤Î¸þ¾å¤¬¿Þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î3¿§Å¸³«¤Ç¤¹¡£
¡¡²Á³Ê¤Ï¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥È¡×¤¬137Ëü9000¥Ð¡¼¥Ä¡ÊÌó620Ëü±ß¡Ë¡¢¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤¬148Ëü9000¥Ð¡¼¥Ä¡ÊÌó670Ëü±ß¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤Ï¾å°Ì¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡Ö¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É¡×¡Ê2.5¥ê¥Ã¥¿¡¼¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡Ë¤¬426Ëü9000¥Ð¡¼¥Ä¡ÊÌó1950Ëü±ß¡Ë¤«¤é¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡¥¤¥Î¡¼¥Ð ¥¼¥Ë¥Ã¥¯¥¹²þÎÉ¥â¥Ç¥ë¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¡¢¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥°¥ì¡¼¥É¤Î¸«¤¿ÌÜ¤¬¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ç¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö²Ã¾þ¥Ñ¡¼¥Ä¤Ç¥¹¥¿¥ó¥¹¤¬°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿°õ¾Ý¡×¤È¤¤¤Ã¤¿³°´Ñ¤Ø¤ÎÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ç¤âÇä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É¤è¤ê¼êº¢¤ÇÌ¥ÎÏÅª¡×¡ÖÅìÆî¥¢¥¸¥¢¸þ¤±¤À¤±¤Ê¤Î¤¬ÀË¤·¤¤¡×¤È¡¢¹ñÆâ¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤âÇ®¤¤»ëÀþ¤¬Ãí¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²÷Å¬À¤È¼ÂÍÑÀ¤òËá¤¾å¤²¤¿º£²ó¤Î²þÎÉ¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢»Ô¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢ÆüËÜ¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡À¤³¦ÀïÎ¬¼Ö¤È¤·¤Æ¿Ê²½¤òÂ³¤±¤ë¡Ö¥¤¥Î¡¼¥Ð¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Îº£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë¤â¡¢´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£