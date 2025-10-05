9月に右手亀裂骨折もロースター入り「ベンチから途中出場する準備はできています」

【MLB】フィリーズ ー ドジャース（日本時間5日・フィラデルフィア）

ドジャースのウィル・スミス捕手は4日（日本時間5日）、フィリーズとの地区シリーズ第1戦で先発メンバーから外れることを明らかにした。9月に右手亀裂骨折。ワイルドカードシリーズに続いてロースター入りしたが、「先発はしないと思います。ベンチから途中出場する準備はできています」と話した。

亀裂骨折した右手は「ほぼ100％に近い状態」になっているが、現在は送球やスイングの強度を上げている段階だという。「足場を固め直すという感じです。ポストシーズンは長いが、一方で『今すぐ勝たないといけない』という緊迫感もある。バランスを取りながらやっていきたい」と話した。

今季は110試合出場で打率.296、17本塁打、61打点と好成績を残した。米メディアから「将来的にDHでの出場を増やしたいと思わないか？」と問われた。ただ、スミスは否定的。「うちにはかなりいいDHがいますから。そこは心配いらないと思います」。不動の指名打者として大谷翔平がいるだけに、正捕手も苦笑いで即答していた。（Full-Count編集部）