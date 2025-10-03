群馬県前橋市――。県庁所在地であり、市政の中心にいる人物が炎上している。女性として初の前橋市長となった小川晶氏（42）。

発端は、9月24日に報じられた『NEWSポストセブン』の記事と写真。小川市長が、既婚である市職員の男性とラブホテルでの密会を重ねていたことが発覚。即座に開いた会見で、小川市長は「男女の関係ではない」「相談をしていた」と釈明。これに対して、多くの人が疑問の声をあげている。

「報じられたラブホ密会は10回以上。その中で、男女の関係がなかったというのは世間的に理解されるのは難しい。実際、市には多くの電話が寄せられており、急きょ《市長報道専用電話》ホットラインを立ち上げて、その対応にあたっています」（全国紙社会部記者）

小川市長は千葉の匝瑳（そうさ）市出身。実家は、電車の最寄り駅から歩いて1時間以上かかる、田んぼに囲まれたのどかな場所にあった。父親は、農業関係者が組織する団体の共同代表を務める人物。2023年には娘である小川市長の政治団体に150万円の寄付をしていた。9月下旬、週刊女性PRIMEが小川市長について話を聞こうと、父親をたずねたが……。

「わかんねぇよ。小せぇうちから、ここにはいねぇんだから……」

と、言葉少なに家の中に入ってしまった。

小川市長を「信じている。ただ…」

小川市長は地元を離れて茨城の私立高校に進学。その後、中央大学の法学部に進学し、弁護士を経て、群馬県議を4期務めた。そして2024年2月、前橋市長選で当選を果たす。

「今回の件は、ここじゃ話題にしづらいよね（笑）。彼女とは同級生だったので」

そう話すのは、幼稚園時代から小川市長を知るという、実家の近隣に住む男性だ。

「昔から頭がよくって、リーダーになるタイプだった。なので、今回のニュースを聞いて、ちょっとガッカリだなって。でもね、今も彼女を信じているところはありますよ。本当にマジメだったので。ただね、10回もラブホに行って、そこで相談だけしていたっていうのは、それを真に受けるのはちょっと難しいよね（笑）。彼女の父親は、とくに変わった様子もなく農作業を続けているけど、ちょっと心配です」（同級生の男性、以下同）

千葉の地元で、小川市長の“快進撃”は話題になっていたという。

「彼女が弁護士の資格をとったときから、同級生の間では、その話題で持ちきりでした。それから群馬県の県議になって、前橋の市長になって、ちょっと有名になったときは地元としては嬉しかったよね。でも、別の意味でもっと有名になっちゃって、こうなっちゃうと、さすがに大丈夫かなって……。乗り越えられるなら、頑張ってほしいです」

離れた地元から応援してくれる人がいる――。その期待にどう応えるか、小川市長の今後に注目が集まる。