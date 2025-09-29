バブリーキャラでおなじみの平野ノラさんは、元汚部屋出身だった過去から一転、片付け本を出すほどの達人に。そんなノラさんですが、気づいたら「家が好きじゃない」と感じてしまったそう。そこから、 「人生の第7次片付け」を開催！ 片付けを始めたことで起こったことについて詳しくレポートしてくれました。

家が好きじゃないと理想の生き方はできない

現在「人生の第7次片付け」中！

【写真】ノラさんが手放したもの

そもそも私が「人生を変える片付けをやろう！」と思い立ったのは、新しい家を見つけるためでした。

1年半、ずっと住みたいと思っているエリアで、もう少し静かで、今よりもバブリーな場所で、娘の保育園は変えないことを条件に探し続けていました。なかなか決まらずに悶々としていたある日、「あなたの住む部屋が、あなた自身である」という言葉を目にして、これはまずいな！ と思ったわけです。

ただただ「娘が過ごしやすい」を優先してきたわが家には、長年見慣れたものに囲まれて、なんのときめきもわくわくもしない…。いつの間にか、大好きな花や絵を飾ることもなくなっていました。

美しくする余白や余裕がない。壁紙、床の色、つくり、ズバリ「家が好きじゃない」のです。

家にも自分にも愛を注げないで、自分が理想とする生き方ができるだろうか？

私の人生を応援してくれるはずの空間は、なんとなく古くさく終わっている感じが否めませんでした。丁度、長年一軍でお気に入りだった服たちに対しても、まったく同じように感じていたところでした。

手放すと、不思議とさらに嫁いでいくものたち

これはもう、部屋探しなんてしている場合じゃないぞ！ まずはものを手放さなくては！

今の部屋の状態で、理想とする部屋なんて見つかるはずがない、という考えです。

出さなければ入ってこない、捨てなければ得られない。そんな風に私は人生を変えるつもりで第7次片付けをしています。

今までよりも攻めて、服や靴、ファションアイテムやコスメ、娘のオモチャに子ども服なども手放しました。娘はプリンセス系に移行しているため、赤ちゃんの頃から使っていた品々は卒業となりました。

徹底的に片付けに向き合っていると、なんと！ 最高の理想の部屋が見つかったのです！

すると不思議な事に、出産が近い友人から「不要な赤ちゃんグッズはないか？」と連絡がありました。ほかにも、バザーや景品、寄付、プレゼントなど、ものがミラーボールが回るようにどんどん新たな場所に嫁いでいきました。その数はなんと、総計300点を超えていました！

出さなければ、入ってこない！

今回、決してたまたま家が見つかったわけではないように感じています。

出さなければ入ってこない！

私のこれまでの経験上、身体でも仕事でも人生でも、なにか問題があったら、まずは使ってないもの、愛せないものを外に出すことで、大切なものが手に入ってきました。

みなさんも、「手放す」ことで、人生を回していきましょう！