ËÌ³¤Æ»°°Àî»Ô¤Î¥¢¥Ñー¥È¤Ë2¿ÍÁÈ¤ÎÃË¤¬¿¯Æþ¤·½»¿Í¤Î60ÂåÃËÀ­¤Ë¤±¤¬¤òÉé¤ï¤»¶âÉÊ¤òÃ¥¤¦¶¯ÅðÃ×½ý»ö·ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

»ö·ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï°°Àî»Ô°°Ä®1¾ò12ÃúÌÜ¤Î2³¬·ú¤Æ¥¢¥Ñー¥È¤Î°ì¼¼¤Ç¤¹¡£

¤­¤Î¤¦¡Ê2025Ç¯9·î27Æü¡Ë¸á¸å10»þÈ¾¤´¤í¡¢ÃË2¿Í¤¬¥¢¥Ñー¥È¤Î°ì¼¼¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢¤³¤ÎÉô²°¤Ë1¿Í¤Ç½»¤à61ºÐ¤ÎÃËÀ­¤ËÂÐ¤·¡Ö¶â¤ò½Ð¤»¡×¤È¶¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ÃË¤Ï¶â¤Å¤Á¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ê¤É¤ÇÃËÀ­¤ò²¥¤ê¡¢¸½¶â1Ëü±ß¤Û¤ÉÆþ¤Ã¤¿ºâÉÛ¤ä·ÈÂÓÅÅÏÃ¡¢¥Ð¥Ã¥°3¤Ä¤òÃ¥¤Ã¤ÆÆ¨Áö¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

ÃËÀ­¤Ï¸ª¤äÉ¨¤«¤é½Ð·ì¤¹¤ë¤±¤¬¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬Ì¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË2¿Í¤ÏÁë¤ò³ä¤Ã¤ÆÉô²°¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¸½¾ì¤«¤éÆ¨Áö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

·Ù»¡¤Ï¶¯ÅðÃ×½ý»ö·ï¤È¤·¤Æ¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡ü2¿ÍÁÈ¤ÎÃË¤ÎÆÃÄ§

¡Ê1¡Ë20Âå¤¯¤é¤¤¡¢¿ÈÄ¹Ìó170¥»¥ó¥Á¡¢¤ä¤»·¿¡¢¿§ÉÔÌÀ¤Î¥­¥ã¥Ã¥×Ë¹¡¢¿§ÉÔÌÀ¤Î¥á¥¬¥Í

¡Ê2¡Ë20Âå¤¯¤é¤¤¡¢¿ÈÄ¹170¥»¥ó¥Á¡¢ÃæÆù¡¢¾å²¼¹õ¿§¤ÎÉþÁõ