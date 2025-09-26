「SEALOOK（シールック）」10月1日（水）スタート 毎週月～金曜 朝7時57分 大型スクリーンから飛び出す！？「SEALOOK（シールック）」３Ｄ広告が新宿に登場！

「ベイビーシャーク」などで世界的に知られているグローバルエンターテインメント企業「ピンクフォンカンパニー」（The Pinkfong Company,Inc.／本社：韓国・ソウル、CEO：Min Seok Kim）が、アニメーションスタジオのMillion Voltと共同制作した没入型3D観察アニメーション「SEALOOK（シールック）」がいよいよ１０月１日に放送スタート。これに合わせてテレビ東京では、SEALOOK（シールック）の特別３Ｄ映像を制作し、新宿駅東口のランドマーク「クロス新宿ビジョン」にて放映開始します。立体的に飛び出すアザラシが巨大スクリーンに登場し、新宿を行き交う人々に強烈なインパクトと作品の世界観をお届けします。

また、テレビ東京が9月29日～10月5日に展開する「アニメの秋！子どもも大人もアニメWEEK」の告知スポットもSEALOOK（シールック）バージョンを制作。本日より放送開始します。

ピンクフォンカンパニー最高事業責任者 兼 ピンクフォン・ジャパン株式会社 CEO

≪ジュ・へミン コメント≫

「『SEALOOK（シールック）』は、言葉に頼らないシンプルな表現と親しみやすいユーモアで、世界中で急速に支持を広げてきました。今回、アニメーション番組に定評のある主要放送局・テレビ東京を通じて日本の皆様に作品をお届けできることを、大変光栄に思います。さらに、オンスクリーンにとどまらず、多様な場面でSEALOOKの魅力を体験していただける機会を提供できることを嬉しく存じます。」

≪「SEALOOK」番組概要≫

【タイトル】 「SEALOOK（シールック）」

【放送日時】 2025年10月１日（水）スタート 毎週月～金 あさ7：57～8：00

【放送局】 テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送ほか

【内容】

アザラシたちの日常を90秒で描く、セリフのない短編3Dアニメーションシリーズ。2022年11月のYouTube公開以来、言葉に頼らないユーモアと没入感のある3DCGI表現によって、Z世代を中心に高い支持を獲得してきました。公式YouTubeチャンネルは開設からわずか30か月で登録者数900万人を突破し、グローバルIPとして急速な成長を続けています。

【配信】 詳細は公式HPにて随時更新予定

【公式HP】 https://www.tv-tokyo.co.jp/anime/sealook/

【コピーライト】 ©MILLION VOLT, The Pinkfong Company. All Rights Reserved.

≪クロス新宿ビジョン ３Ｄ広告放映概要≫

【放映日】 2025年10月1日（水）～10月14日（火）

※ビジョンについて、ビルへのお問い合わせはご遠慮ください。