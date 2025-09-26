遠く離れた実家で暮らす親が、どんな生活をしているのか……。子供世代はふと想像することがあります。特に地方出身者は高校卒業と同時に上京している人が多いため、自分が大人になっても親の姿は18歳のときのまま止まっているのかもしれません。本記事ではAさんの事例とともに、離れて暮らす高齢親の老いについて、長岡FP事務所代表の長岡理知氏が解説します。※相談者の了承を得て、記事化。個人の特定を防ぐため、相談内容は一部脚色しています。

「親の老い」を直視できない世代

地方出身者が大学を卒業し、都会で就職すると、実家に帰って親の顔をみることは極端に少なくなります。メールやメッセージアプリを使える親であれば定期的に連絡を取ることもあるでしょう。しかし連絡手段が電話だけとなると、子供としては少し億劫で、「親とは数年会話していない」ということもめずらしくありません。

しかし40歳を過ぎたころから、数年ぶりに帰省するたび、親の老化を目の当たりにすることになります。白くなって薄くなる髪、掃除が行き届かない家、整理できていない冷蔵庫、開封されていない大量の手紙、読んだ形跡のないまま積みあがった新聞、なんの病気なのかわからないが飲んでいないであろう大量の薬、傷だらけの自動車……。

現役世代の多くは、祖父母のいない核家族で育っています。そのため家族の「老い」を目の当たりにした経験がありません。親の老いの姿をみるたびに死を連想してしまい辛い、と感じてしまう人もいます。それは大人として少々幼いのでは、と感じる部分もありますが、家族の老いを日々みつめた経験がないせいで、親の老いを直視できないのです。

親の「老い」に対して正しい距離感で向き合うことができず、歪んだ形で関与しようとする子供も多くいます。軽度認知障害と診断された親に対して激しく苛立つ息子、一人暮らしの母親が心配なあまり親の生活に過干渉する娘、老いを直視したくないがあまり電話も着信拒否し没交渉を決め込む息子、親の異常行動に狼狽する娘……。

そこには子供と親とのこれまでの関係性が透けてみえることもあります。子供世代が中年世代になるまで親のことをどう考えてきたのか、それが親の老いとの向き合い方に反映されてしまうのです。

母親と二人暮らしになった理由

＜事例＞

Aさん 48歳 証券会社勤務

月収 150万円

未婚独身

Aさんの母親 79歳

Aさんは宮城県生まれの48歳です。18歳で地元の高校を卒業すると、東京都内の私立大学に入学しました。複数の奨学金を目いっぱい借りたため、大学を卒業したときの奨学金残高は約900万円。実家では母親との二人暮らしで経済的に楽でない生活だったため、大学生活の4年間は奨学金とアルバイトだけでやりくりしました。

Aさんは悲しい環境で育ちました。5歳のときまで兄2人と父親もいたのですが、家族で遊びにいった海で、兄たちと父親が溺れて同時に亡くなってしまったのです。その日、母親は風邪気味だというので家で留守番をしていました。昼下がり、兄たちと父親を救助しようとする人たちで海水浴場は大騒ぎでした。5歳のAさんだけが取り残され、警察に保護され母親のもとに戻ったのは夕方。パトカーからみた夕焼けがやけに眩しかったことを覚えています。

母親は数日間取り乱し、葬儀にも出られず家で寝込んでいたほどでした。

それからの生活は、Aさんと母親の二人暮らし。家族で住んでいた賃貸の家は広すぎたため公営住宅に引っ越しました。冬になると壁が結露し、夏になると熱気がこもるような部屋。幸い、母親は看護師として働いていたため当面の生活費にさほど困ることはありませんでした。しかし子供と夫を同時に亡くしたショックは母親の心を蝕んでいき、夜になるといつも布団の中で泣くのです。Aさんが高校になってもそれは続き……。Aさんはあまりにもの辛気さに母親の姿をもうみたくないとさえ思うように。

母親はAさんに強く依存し、少し帰りが遅くなると気がおかしくなったかのように叱責することもありました。あまりにも病的な依存にAさんも参ってしまいます。

「高校を卒業したらすぐに家を出て、東京に行こう。そこで自分だけの人生を作りたい」そう毎日考えて、受験勉強に励んだのです。

無事大学に合格し、東京に引っ越すときには、母親はまた泣いていました。「そうか、母は俺がいなくなったら本当にひとりぼっちなんだな」と思い、Aさんは途端にこの選択が正しかったのか不安になりました。自宅から通える仙台市の大学でもよかったのではないかと。しかし、悲しさのオーラを身に纏ったような母親から早く離れたいと思っていたことも事実です。

仕送りと年金で月30万円だが…「お金が足りない」母親の訴え

大学を卒業後、都内で就職したAさんは、あまり母親と連絡を取らなくなっていました。Aさんとしても18歳で母親を捨ててしまったような罪悪感に駆られることが多く、もう母親から逃げたいという思いが強かったのです。

その一方でAさんは母親が65歳で看護師の仕事を辞めてから、毎月15万円を仕送りしていました。決して少なくはない負担ですが、Aさんは就職した証券会社で優秀な成績を修めていて、高額なインセンティブが支給される年も増えていました。仕送りだけでなく母親のために中古住宅も購入しました。これらはすべてAさんの母親への罪悪感からくる行動かもしれません。

しかし最近、母親の様子がおかしいのです。

「お金が……足りないの。もう少し送ってくれない？」79歳の母が電話口でその言葉を聞いた瞬間、Aさんは違和感どころか、いい知れぬ恐怖を覚えました。

仕送りは毎月15万円。加えて母の年金額は約15万円。合計手取り30万円です。宮城県の田舎町で一人暮らしを送るには十分すぎる額でしょう。地元の子育て世代の収入と比べても遜色ないはず。すべて自分のために使えます。それなのに、なぜ「足りない」と訴えるのか。

また、つい最近まで、仕送りしてもらったお金は貯めて、Aさんの結婚資金にするといっていたのです。Aさんが「もう50歳になるんだから結婚は無理だよ」といっても、母親は結婚を楽しみにしているようでした。それがなぜお金がないという状態に陥るのでしょう。

Aさんの脳裏には最悪の可能性がよぎります。特殊詐欺か。新興宗教か。ネットワークビジネスか。もしかしたら認知症が進んでいるのではないのか。

仕送りはするものの母親に会うのは心理的に重荷すぎて滅多に宮城へ帰ることはなかったAさんですが、このときは心配のあまり、週末に新幹線に乗って会いに行くことにしました。

レンタカーに乗って家にたどり着き、中に入ってみると……。驚きのあまりAさんは声を出してしまいました。

お金が足りない理由

玄関から廊下、リビング、そして空き部屋に至るまで、山積みにされた段ボールが視界を覆い尽くしていたのです。積み上がる箱のほとんどに書かれた送り主は、大手テレビショッピング会社、そして名の知れた通販企業。中身のほとんどは未開封のまま。しかも開けた箱を除けば、健康機器、美容ローラー、調理家電、膝サポーター、膝にいいと謳われるサプリメント。同じ商品がいくつも重複しているものまでありました。

さらには通信販売の生命保険に入ったのか、保険証券や手続き書類が入った封筒があります。しかも保険会社は4社にもおよんでいました。

「テレビCMをみて保険の問い合わせをしたら、保険屋さんが訪ねて来てね。いい人だったからいろんな保険にも入っちゃった」と母親。月の掛け金は4万円にもおよびます。

「どうするのこれ……」Aさんは言葉になりません。

段ボールや封書の山を押しのけて座る場所を作りました。母親が料理を作ってくれて食べたのですが、その味だけは昔と変わりません。

どうやら母親はテレビを一日中見ていて、ショッピング番組や保険会社のCMを見続けているようなのです。「認知機能が衰えた老人をターゲットにした通販番組や保険のCMなんて、まともな企業がやることじゃない」とAさんは憤りましたが、当然ながら通信販売は違法ではありません。高齢者をマーケティングする手法が先鋭化されているだけです。しかしながら、テレビばかりみている認知機能が衰えた高齢者に情報を浴びせ続けたら、簡単に買い物依存を発症してしまうのではないか。

その夜、段ボール箱の山の中に敷かれた布団の中で、Aさんはふと気が付きました。きっと母親の孤独は自分が考えているよりも深く、そして病的なのかもしれない。息子が仕送りするお金を使い果たすまで買い物をしても埋まらない孤独があるのだろう。

もう買うなといっても、買い物が止まるわけがないな……とAさんは考えました。Aさんは母親に特に注意することもなく、買っても開封していないもの、開封しても放置しているもののいくつかを東京の自宅に持って帰ることにしました。フリマアプリで激安で売り払えばいいだろうと考えたのです。

問題は、母親の買い物依存をどうやって治すかです。そこで知人のFPに相談してみることにしました。

高齢者が通販にはまってしまう背景

FPがいうには、Aさんの母親のように通販での買い物依存に陥っている高齢者は少なくないとのこと。独立行政法人・国民生活センターには、全国から高齢者に関する消費相談が殺到しているようです。その件数はここ10年以上も高い水準で推移。特に通販に関連する苦情は、その大部分を占めています。

「お試し価格」に惹かれて電話をした。

「もっと効果のある商品がある」とアップセル（高額追加商品）を勧められ、断りきれず購入。

「一度きり」のつもりで申し込んだはずが、知らぬ間に定期購入の契約になっていた。

解約を試みても、電話が繋がらない、受付時間を過ぎる、担当者に回される……結局やめられない。

国民生活センターに寄せられている苦情をみると、Aさんの母親も決して買い物依存だけが原因ともいいきれません。内閣府の調査（2021年）では、60歳以上の約3割が「月に1度以上通販を利用」と回答。さらにテレビショッピング経験者の約7割が「必要ないのについ買ってしまった経験がある」と答えています。

総務省「家計調査報告」によれば、65歳以上の世帯は日本全体の消費支出の中で極めて大きな割合を占めています。ほかの世代に比べて明らかに金融資産が豊富で、社会的に孤立している消費者が高齢者なのです。マーケティングの観点からすれば、ここを狙わずに売り上げを目指すことはナンセンスともいえるほど、巨大なマーケットといえるでしょう。

2024年のNTTドコモモバイル社会研究所の調査によると、60代〜70代の8割以上が、ほぼ毎日テレビを視聴していて、特に70代の7割以上は、1日に2時間以上テレビを視聴しているという結果でした。企業がテレビ広告を打つには、高齢者は格好のターゲットです。高齢者がテレビをみつづけていると高確率で買い物の欲求を刺激する情報を目にするのは偶然ではありません。

高齢者がテレビの画面に映されたフリーダイヤルに電話すると、アップセル（追加販売）、クロスセル（関連商品販売）、そして定期購入契約へと繋がっていきます。購入した人は企業によってリスト化され、さらにダイレクトメールやテレマーケティングに活用されていきます。

保険会社の通販CMでは、電話することで近隣の保険代理店の営業員が直接訪問してきて、やはりアップセル、クロスセルを試みることがあります。月掛け数千円の保険に入りたかったはずが、なぜか「老後のため」と勧められ高額な積立保険にも加入してしまう人はめずらしくありません。そして保険会社と保険代理店で見込み客の紹介の謝礼が交わされるというビジネスモデルです。保険会社の場合は高齢者への販売ルールが厳格化されていますが、実際のところ「複数回の面談をすれば家族同席は不要」という抜け道を用意している保険会社、保険代理店も存在します。

これらは企業にとって「客単価を最大化する洗練されたビジネスモデル」に過ぎず、当然違法性もありません。しかし高齢者の家族にとっては、油断すればがっちりと売り込まれてしまうのは恐怖でしかないように思えます。

高齢者が買い物依存に陥る理由

買い物依存は決して高齢者だけの問題ではありません。年齢に関係なく、不必要なものを買い続けることに執着し、お金を減らしてしまう一種の精神疾患です。スニーカーを数百足も買い続ける男性、一定金額以上の買い物で送料が無料になるからと不要な服を買い続ける女性、自動車を半年で乗り換えようとする男性など、これらは物欲とは呼べない病的な状態です。

なぜ、不要とわかっていながらも次々と買ってしまうのか。その答えは、「孤独」と「社会的孤立」にあります。

高齢になるにつれ、多くの人は配偶者との死別を経験し、退職による社会的役割を失い、身体能力は低下し、生活範囲は狭まります。底が深い井戸のような喪失感が重くのしかかり、自己肯定感を損なうのです。子どもとは物理的・心理的に距離ができる。近隣住民や友人との交流にも気後れし、何日も誰とも会話せずに過ごす日が増えていきます。

その心の隙間に入り込むのが「買い物の高揚感」です。

一日中テレビをみている高齢者にとって、スタジオから投げかけられる明るい声は、自分に向けられた呼びかけのように響きます。電話をかければ、オペレーターが親切丁寧に対応してくれる。数分間のやりとりのあいだだけは、確かに人とつながっている感覚を味わえる。買い物をしたという体験が一瞬の自己肯定感に繋がってしまうのです。

しかしやがて、「支出」が「依存」へと変質し、生活資金は容赦なく食い潰されていきます。

本来必要なかった高額な仕送り

ではAさんはどのように対処すべきなのでしょうか。

FPが母親の買い物依存の原因として指摘したのは、「親子の関係性の希薄さ」でした。テレビをみつづけることでマーケティングされてしまうことも原因ですが、それはテレビをみなければ避けられる簡単な問題です。それよりも問題なのは、Aさんが母親を疎遠にしたこと、そしてその罪悪感から高額な仕送りを続けたことのほうです。

子供2人と夫を同時に亡くすという経験をした母親が、幼いころのAさんに強く依存したのは想像に難くありません。母親はAさんを育てるために仕事に追われ、自分の過去を癒すことができず、かといって息子のAさんは早く家を出ていこうとするばかり。進学後はどんどん疎遠になり、会話はほとんどなく、なぜか仕送りはしてくれるが、実のところ母親にとってお金はそれほど必要でもなかった……。欲しかったのは、息子との繋がりだったのかもしれません。

「1人で自分を育ててくれたので、本来、母親はお金を節約して生きてきたと思います。無駄なものを買う人ではなかった」とAさん。FPのアドバイスどおり、Aさんは母親に電話をかけて提案してみました。

「もし嫌でなければ、俺のマンションに引っ越してこないか？ スーパーも近いし、いい病院もたくさんあるよ。もし都会が嫌でなければだけど……。俺も独身だし母さんがいたほうが寂しくなくていいよ。ご飯も作ってほしいな」

すると母親は少し悩むようなそぶりをみせましたが、翌日には引っ越してもいい旨を伝えてきました。本当は即答するほどうれしかったのかもしれません。

それから、母親は都会暮らしに少し戸惑いがあったものの、テレビをみても通販で買い物をすることは皆無になり、むしろ視聴時間は減っています。以前通販で加入した生命保険もすべて解約し、自宅に溢れていた段ボール箱の商品も売却したり捨てたりしました。母親に毎月生活費を渡してやりくりをしてもらうようにしましたが、本来の母親のとおり、そのなかで節約をしてまた少しお金を貯めているようです。中古で購入した自宅は、大損しましたがなんとか買い手がつき安心しました。中古住宅なんて買わず、最初から母親を呼び寄せればよかったのかもしれないと、Aさんは自分の罪悪感をごまかすような買い物を少し後悔しています。

「買い物依存の高齢の母親を認知症と決めつけてしまっていたら、いまごろもっと可哀想なことをすることになったな」そう思ったそうです。

長岡理知

長岡FP事務所

代表