陸上の世界選手権女子マラソンで7位入賞を果たした、大塚製薬の小林香菜選手が9月23日、徳島阿波おどり空港に凱旋し、関係者らの出迎えを受けました。



9月に東京で行われた、陸上世界選手権女子マラソン。



初めて日の丸を背負った大塚製薬の小林香菜選手は、猛暑の中、世界の強豪相手に見事7位入賞の快挙を成し遂げました。



（女子マラソン・小林香菜 選手）

「（7位入賞は）本当に嬉しかったです、足辛くてヘトヘトだったが」

「あの時（ゴール）自然とガッツポーズが出たのは応援の力で、後半辛いところもたくさん応援の声聞こえて頑張れたので」

「一人で勝ち取った入賞じゃないと感じて、自然とガッツポーズが出ました」





しかし、初めての世界の舞台は、プレッシャーとの戦いでした。（女子マラソン・小林香菜 選手）「初めて代表という立場になって、プレッシャーとか感じて辛い時もあったが」「終わってみれば楽しさや達成感でいっぱい、苦しい分、嬉しさも大きいなと思っている」沿道からの声援も背中を押してくれました。（女子マラソン・小林香菜 選手）「自国開催だったからこそ、応援の力は本当に感じていて、練習とか合宿の大変さはあっても」「またこのような立場で走れたら嬉しいなと改めて思う」しかし、挑戦はまだまだこれからです。次の目標はもちろん3年後、2028年のロサンゼルスオリンピック。（記者）「世界の舞台は楽しめたか？」（女子マラソン・小林香菜 選手）「はい、当日はやはり（緊張などから）100％楽しめなかったが、終わってみたらとても楽しかった」（記者）「次の世界はもっと楽しめるか？」（女子マラソン・小林香菜 選手）「どうでしょうね、楽しめるようにここから準備していきたいです」今回、入賞を果たしたことで、小林選手は28年ロサンゼルスオリンピックの代表選考会「MGC」への出場権を得ました。大塚製薬からは、男子の上門選手も「MGC」出場権を手にしていますから、アベック代表も期待できますね。