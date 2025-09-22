【転生したらスライムだった件 23】 11月29日発売予定 価格：1,430円 【転生したらスライムだった件 23 描き下ろしアクリルパネル＋ポストカード付特装版】 受注予約締め切り日：10月16日 価格：6,930円 【転生したらスライムだった件 番外編 ～とある休暇の過ごし方～】 11月29日発売予定 価格：1,100円

マイクロマガジン社は、11月29日に発売予定の小説「転生したらスライムだった件 23 描き下ろしアクリルパネル＋ポストカードセット付特装版」の受注予約を開始した。予約受付期間は10月16日までで、価格は6,930円。なお、本日より本作の通常版及び、「転生したらスライムだった件 番外編 ～とある休暇の過ごし方～」の予約受付も開始する。

本作は著・伏瀬氏、イラスト・みっつばー氏による作品で、コミカライズやアニメ化、舞台化など、様々に展開をしてきた。23巻は原作となる小説版の最終巻となり、様々な企画が展開予定となっている。

特層板の特典イラストには、ファン投票で選ばれた人気キャラクターが集結。編集部の公式SNSで実施したキャラクター人気投票上位11名のキャラクターと主人公リムルを、みっつばー氏が描き下ろした。

アクリルパネルには、伏瀬氏とみっつばー氏の複製サインとメッセージ入り。ポストカードにはキャラクターが1人ずつプリントされており、描き下ろしイラストの衣装に寄せて和紙素材が選ばれている。

また、コミカライズが今年完結した「転生したらスライムだった件 番外編 とある休暇の過ごし方」の小説版も11月29日に発売予定となっている。価格は1,100円。

【転生したらスライムだった件 番外編 ～とある休暇の過ごし方～】

開国祭を無事に終え、魔国連邦には久々に穏やかな日常が戻ってきていた。

そんな中、ヴェルドラが「獣魔術を開発したい」と言い出した。獣魔術……かの有名な『3×3 EYES〈サザンアイズ〉』にて大魔術師ベナレスが生み出した、まさに男の浪漫とも言える魔術体系。

この世界で実現可能か訝しがるリムルだったが、ルミナスの後押しもあり「魔塔」に出向いて新魔法を開発することを決める。

かくしてリムルとヴェルドラ、そしてヒナタを加えた３人の魔法開発旅行――『有給休暇』が幕を開けるのだった！

コミカライズ作画担当の高田裕三と原作者伏瀬のスペシャル対談、さらに小説完結後の書き下ろしSSも収録決定!!