ペットホテルで頑張った柴犬さんが、車で家に帰っていたら…？幸せそうな表情が人間のようだと反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で21万回再生を突破し、「めっちゃ幸せそうな顔」「なにこの福福顔」「可愛すぎて笑っちゃう(笑)」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：ペットホテルで疲れ果てた犬をお迎えに→帰りの車で意識を保てず…まるで人の子供のような『愛おしい光景』】

愛犬をペットホテルからお迎え

YouTubeチャンネル「柴犬らんまる」の投稿主さんは、柴犬の『らんまる』ちゃんののどかな日常を紹介しています。らんまるちゃんは、ときどきペットホテルでシャンプーをしてもらうのだそう。シャンプーをしてもらっている間のらんまるちゃんは、ドキドキしたり、文句を言ったりと、とっても忙しくしているのだとか。

そのため、帰り道は疲れ切っていることが多いといいます。キレイになって投稿主さんに迎えに来てもらって、車の中でニコニコ幸せそうな表情を浮かべるらんまるちゃん…。疲れと安堵の気持ちが重なり、徐々に眠くなってきてしまいました。

意識を保てずウトウト…

お外はポカポカの陽気で、なかなかシャキッと出来ないらんまるちゃん。

座席と座席の間にちょうど挟まっていたらんまるちゃんは、ときには座席にもたれかかるように、斜めになって体を脱力します。なぜだか横になるのは嫌なようで、ウトウトしながらもお座りの体勢を崩さなかったとか。

やがて、車の揺れに合わせて、そのままスヤスヤ寝てしまったのでした。その表情は、幸せそうなニコニコ笑顔のまま。まるで遊び疲れた子供のような微笑ましい姿に、思わず頬がゆるみます…♡

覚醒したけれどやっぱり眠い

途中、車の動きでハッと覚醒するワンシーンもあったとか。しかし、しばらく意識が飛んでいたためなかなか状況が飲み込めません。ここがどこなのか確認するようにゆっくりと周りを見回すと、安心して再び眠りに付こうとするらんまるちゃん…。

そのあとも、ときに意識が戻りながらも、やっぱり眠気に打ち勝てなかった模様。結局、家に着くまで幸せなうたた寝を続けたそうです。

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「圧倒的ふわふわ感と丸み…」「ウィンカーの音も心地よいのかな」「自然と笑顔になってしまう」などさまざまなコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル「柴犬らんまる」には、らんまるちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「柴犬らんまる」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。