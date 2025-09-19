¥á¥é¥Ë¥¢É×¿Í¡¢±Ñ¹ñË¬Ìä¤ÇÆæ¤á¤¤¤¿ÄêÈÖ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÉü³è¡¡ÈÕ¤µ¤ó²ñ¤Ç¤Ï°ìÅ¾
¡Ê£Ã£Î£Î¡Ë¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤ÎºÊ¡¢¥á¥é¥Ë¥¢É×¿Í¤ÎÆæ¤á¤¤¤¿ÄêÈÖ¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬Éü³è¤·¤¿¡£´é¤òÊ¤¤¦¤Û¤ÉÂç¤¤Ê¤Ä¤Ð¤ÎË¹»Ò¤À¡£º£²ó¤ÎË¹»Ò¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÌÜ¿¼¤Ç¡¢»ë³¦¤ò¤µ¤¨¤®¤ë±Æ¤òÍî¤È¤·¡¢É×¿Í¤ÎÉ½¾ð¤ò¤µ¤é¤ËÊ¬¤«¤ê¤Å¤é¤¤¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥á¥é¥Ë¥¢É×¿Í¤Ï£±£·Æü¡¢¤½¤Î¾ì¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¤Ê¤¤¤Ç¤¿¤Á¤Ç¥È¥é¥ó¥×»á¤È¤È¤â¤Ë¥¦¥£¥ó¥¶¡¼¾ë¤òË¬¤ì¡¢¥¦¥£¥ê¥¢¥à¹ÄÂÀ»ÒÉ×ºÊ¤Î½Ð·Þ¤¨¤ò¼õ¤±¤¿¡£¥À¡¼¥¯¥°¥ì¡¼¤Î¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤ÀÉ×¿Í¤ÏºÇ½é¤«¤é»±¤Î¤è¤¦¤ÊÇ»¤¤¥×¥é¥à¿§¤ÎË¹»Ò¤Î²¼¤Ë±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡£
¾ëÆâ¤ò»¶ºö¤¹¤ë¥«¥ß¥é²¦ÈÞ¤È¥á¥é¥Ë¥¢É×¿Í¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤Ï°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£¥«¥ß¥é²¦ÈÞ¤Î´é¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥È¥ì¡¼¥·¡¼¤ÎË¹»Ò¤ÎÇö¤¯¾å¸þ¤¤Î¤Ä¤Ð¤«¤éº¹¤·¹þ¤àÍÛ¸÷¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¥á¥é¥Ë¥¢É×¿Í¤ÎË¹»Ò¤Î¤Ä¤Ð¤Ï²¼¸þ¤¤Ç¸÷¤òÄÌ¤µ¤º¡¢¤½¤Î±ï¤¬·ø¶ì¤·¤¤¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤òºî¤ê½Ð¤·¡¢¥ß¥ê¥¿¥ê¡¼É÷¤Î¥¹¥«¡¼¥È¥¹¡¼¥Ä¤Î¸·¤«¤Ê°õ¾Ý¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¡£¼ÂÍÑÅª¤ÊÍýÍ³¤Ë¤â¤È¤Å¤¯¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ê±Ñ¹ñ¤Î£¹·î¤Ï°ìÈÌÅª¤ËÆü¾Æ¤±ÂÐºö¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Ê¤¤¡ËË¹»Ò¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÏÌÀ³Î¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö»ä¤ò¸«¤Ê¤¤¤Ç¡×
¥á¥é¥Ë¥¢É×¿Í¤ÏË¹»Ò¤äÂç¤Ö¤ê¤Î¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ê¤É¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ò¤è¤í¤¤¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡££±·î¤ÎÂçÅýÎÎ½¢Ç¤¼°¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Î¥¹¡¼¥Ä¤Ë¡Ê°Õ¿ÞÅª¤«Ìµ°Õ¼±¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡ËÉ×¤¬ËË¤Ë¥¥¹¤ò¤¹¤ë¤Î¤òÁË¤à¤Û¤É¤Ä¤Ð¤Î¹¤¤Ë¹»Ò¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ïµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤Î´Æ»ë¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ë¹¥¤Þ¤·¤¯¤Ê¤¤£´Ç¯´Ö¤òºÆ¤Ó·Þ¤¨¤ë½éÆü¤Ë¡¢É×¿Í¤¬¼è¤Ã¤¿¤³¤ÎÁªÂò¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿°Õ¿Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¥á¥é¥Ë¥¢É×¿Í¤Ï¤³¤ÎÆü¤â¡¢É×¤¬£²´üÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¹µ¤¨¤á¤Ê»ÑÀª¤ò²þ¤á¤Æ¼¨¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¥á¥é¥Ë¥¢É×¿Í¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¦¥©¥Ã¥Á¥ã¡¼¤òº¤ÏÇ¤µ¤»¤ëÊÊ¤â¤¢¤ë¡£ÆüÃæ¤ÎÁõ¤¤¤¬À¤´Ö¤ÎÌÜ¤ò¤«¤ï¤¹¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢ÈÕ¤µ¤ó²ñ¤Ç¤Î¥É¥ì¥¹¤ÏÃíÌÜ¤ò¤¢¤ª¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤Î¤È¤¤Î¥á¥é¥Ë¥¢É×¿Í¤ÏË¹»Ò¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¹ñÉÐ¤ò·Þ¤¨¤¿ÈÕ¤µ¤ó²ñ¤ÇÃåÍÑ¤¬µö¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¾å°Ì²¦Â²¤Î²¦´§¤È¥Æ¥£¥¢¥é¤Î¤ß¡£¤·¤«¤·É×¿Í¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü½é¤á¤Æ´é¤ò¸«¤»¤¿¤É¤³¤í¤«¡¢¥¿¥ó¥Ý¥Ý¤Î¤è¤¦¤ÊÁ¯¤ä¤«¤Ê²«¿§¤Î¥¥ã¥í¥é¥¤¥Ê¡¦¥Ø¥ì¥é¤Î¥É¥ì¥¹¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËÌÜÎ©¤È¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¹ñÉÐÈÕ¤µ¤ó²ñ¤Ï±Ñ¹ñ¤Î¼Ò¸ò¹Ô»ö¤ÈÊÂ¤Ó³Ê¼°¹â¤¤¡£½÷À¤Î¥É¥ì¥¹¥³¡¼¥É¤ÏÌÀÊ¸²½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢²ò¼á¤ÎÍ¾ÃÏ¤ÏÂç¤¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¥á¥é¥Ë¥¢É×¿Í¤Î¥¹¥È¥é¥Ã¥×¥ì¥¹¥É¥ì¥¹¤Ï°ÛÎã¤À¤Ã¤¿¡£³Î¤«¤Ë¥É¥ì¥¹¤ÏÄ¹Âµ¤Ç¡¢¿þ¤â¾²¤Ë¤Ä¤¯¾æ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸ª¤ò´°Á´¤ËÏª½Ð¤·¤¿½ÐÀÊ¼Ô¤Ï¤´¤¯¤ï¤º¤«¡Ê·ÑÌ¼¤Î¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼¡¦¥È¥é¥ó¥×»á¤â¤½¤Î¤Ò¤È¤ê¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£»Í³Ñ¤¤¥Ð¥Ã¥¯¥ë¤ÎÇÉ¼ê¤Ê¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ù¥ë¥È¤â¿Í¡¹¤ò¶Ã¤«¤»¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¥»¥ì¥Ö¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤òÌ³¤á¤ë¥Þ¥ê¥¢¥ó¡¦¥¯¥¦¥§¥¤»á¤¬£Â£Â£ÃÊüÁ÷¤ÇÃúÇ«¤ËÉ½¸½¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤Î°áÁõ¤Ï¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ö¤ä¤äÂçÃÀ¡×¤À¤Ã¤¿¡£¥á¥é¥Ë¥¢É×¿Í¤Ï²áµî¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ì¥Ç¥£¡¼¤ÎÂ¿¤¯¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢ÉþÁõ¤Ë¤è¤ë°Õ»×ÁÂÄÌ¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬ÌÀ¤é¤«¤ËÄã¤¤¡£É×¿Í¤ÎÉþÁõÁª¤Ó¤Ï»þ¤Ë¤Û¤È¤ó¤É¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼¨¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¤¢¤«¤é¤µ¤Þ¤Ê¾ÝÄ§É½¸½¤òÈò¤±¡¢¿·¿Êµ¤±Ô¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë¤Ê¤É¡¢³Î¼Â¤Ê²¤½£¤Î¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¶õµ¤¤òÆÉ¤Þ¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¸«¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¿Í¡¹¤Ï¤½¤³¤Ë¿¼¤¤ÍýÍ³¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È´ê¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¡£Îã¤¨¤Ð¡¢£²£°£±£¸Ç¯¤Ë¥Æ¥¥µ¥¹½£¤Î°ÜÌ±»ùÆ¸¼ýÍÆ»ÜÀß¤òË¬Ìä¤·¤¿ºÝ¤ËÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö£É¡¡£Ò£Å£Á£Ì£Ì£Ù¡¡£Ä£Ï£Î¡Ç£Ô¡¡£Ã£Á£Ò£Å¡¤¡¡£Ä£Ï¡¡£Õ¡©¡¡¡Ê»ä¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡©¡Ë¡×¤È»É¤·¤å¤¦¤µ¤ì¤¿¥³¡¼¥È¤Ï¸å¤ËÉ×¿Í¤Î¹ÊóÃ´Åö¤¬¡Ö±£¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼áÌÀ¤·¤¿¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥á¥é¥Ë¥¢É×¿Í¤Ï³°¸ò¾å¤ÎÉþÁõ¤Î´ðËÜ¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇÄã¸Â¤Î¥Þ¥Ê¡¼¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Ë¬Ìä¤¹¤ë¹ñ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤ä¥Ö¥é¥ó¥É¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤âÎÉ¤¤ºîË¡¤À¡£É×¿Í¤Ï£±£·Æü¡¢±Ñ¹ñ¤ÎÅÁÅý¤Ë·É°Õ¤òÉ½¤·¡¢¥Ð¡¼¥Ð¥ê¡¼¤Î¤¯¤ë¤Ö¤·¾æ¤Î¥È¥ì¥ó¥Á¥³¡¼¥È¤òÁªÂò¡£¶ß¤òÎ©¤Æ¤¿¥³¡¼¥È¤Ë¡¢¥µ¥ó¥í¡¼¥é¥ó¤Î¥ª¡¼¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¤Î¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¡¢ÂçÅýÎÎÀìÍÑµ¡¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¡£¥í¥ó¥É¥ó¡¦¥¹¥¿¥ó¥¹¥Æ¥Ã¥É¶õ¹Á¤Ë¹ß¤êÎ©¤Ã¤¿»þ¤âÆ±¤¸¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢Â¸µ¤Ç¥³¡¼¥È¤¬¤á¤¯¤ì¤ë¤¿¤Ó¡¢¥Ð¡¼¥Ð¥ê¡¼¤Î¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤¬¸«¤¨¤¿¡£¥Ð¡¼¥Ð¥ê¡¼¤ÏÅöÁ³¤ÎÁªÂò¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤Î¿´¸¯¤¤¤ÏÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¸¶Ê¸¥¿¥¤¥È¥ë¡§Look of the Week: At Windsor Castle, Melania Trump was utterly inscrutable - until she wasn¡Çt¡Ê¾¶Ìõ¡Ë