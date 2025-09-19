【ダンダダン】第3期制作決定！ お祝いビジュアル公開！
TVアニメ『ダンダダン』第3期の制作が決定しました。第3期制作決定と共に、モモ、オカルン、ターボババアが描かれたビジュアルも公開されました。
『ダンダダン』は、累計発行部数1000万部を超え、集英社のマンガ誌アプリ『少年ジャンプ＋』にて連載中（毎週火曜日更新）の龍幸伸先生の人気漫画。TVアニメ第1期が24年10月〜12月に放送され人気を博した。
霊媒師の家系に生まれた女子高生・モモ＜綾瀬桃＞と、同級生でオカルトマニアのオカルン＜高倉健＞。モモがクラスのいじめっ子からオカルンを助けたことをきっかけに話すようになった2人だったが、「幽霊は信じているが宇宙人否定派」のモモと、「宇宙人は信じているが幽霊否定派」のオカルンで口論に。互いに否定する宇宙人と幽霊を信じさせるため、モモはUFOスポットの病院廃墟へ、オカルンは心霊スポットのトンネルへ。そこで2人は、理解を超越した圧倒的怪奇に出会う。窮地の中で秘めた力を覚醒させるモモと、呪いの力を手にしたオカルンが、迫りくる怪奇に挑む！ 運命の恋も始まる！？ オカルティックバトル＆青春物語。
MBS／TBS系全国放送枠 ”スーパーアニメイズムTURBO” 枠で放送された本作は、第1期で枠開設以降の作品で平均総合視聴率1位を獲得。海外でも数々の賞を受賞し、Netflix 週間グローバルTOP10（非英語シリーズ）で第2位となるなど、話題を呼んだ。
また第2期ではさらに先行劇場上映で全米8位を記録するなどより多くの視聴者に支えられ、放送を終えた。
巨大大仏ロボットとみんなの能力を駆使し、宇宙怪獣を倒したモモたち。倒されたことで縮んでしまった宇宙怪獣を街中に放置することができないため、オカルンとジジでモモの家に運ぶ。ふと宇宙怪獣にファスナーが付いていることに気付いたオカルンがそのファスナーを下げると、中から美少女が！ その美少女が起き抜けに目の前にいたオカルンにキス！？ 2人がキスしたところをモモが目撃し……というところで幕を閉じたTVアニメ第2期。
第3期はその美少女は何者なのか、なぜ怪獣の中にいたのか、次なる展開に期待が高まる。
（C）龍幸伸／集英社・ダンダダン製作委員会
