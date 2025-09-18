保護して10日目の猫ちゃんの様子が、予想以上のリラックスモードで面白いと話題になっています。この投稿には「10日とは思えない。10年は住んでそうｗ」「安心しきった寝顔、幸せに！」などのコメントが寄せられ、18万回再生を突破しています。

【動画：猫を保護して10日目→ソファの上を見てみたら……】

保護して10日目に見えない！

TikTokアカウント「ぽがら」に投稿されたのは、保護して10日目の猫ちゃんの様子です。まだ保護して日も浅く緊張しているのかと思いきや、ソファでへそ天になって寝ている猫ちゃんの姿があったそう！

まるでソファでくつろぐ人間のような姿で寝ていた猫ちゃんに、飼い主さんも「慣れ過ぎやろ」と思わずツッコミをいれたくなってしまったのだとか。

他にも個性的な寝姿が

人間のような格好で寝ていた猫ちゃんの名前は『ずら吉』ちゃん。普段から変な格好で寝ていることがよくあるそう。

他の投稿でも、飼い主さんが「なんでこの格好？」と思ってしまうような格好で寝ている姿が投稿されていました。

ずら吉ちゃんは、飼い主さん宅の居心地が良すぎて爆睡してしまうようですね。

飼い主さん宅の子になる前

そんなずら吉ちゃんですが、昔は飼い主さん宅によく遊びに来てくれる野良猫だったのだとか。その後保護して、飼い主さん宅の子になったそうです。

保護した当初は不安そうな顔をしていたというずら吉ちゃん。今では先住犬と仲良くなり、警戒心ゼロでお昼寝をするなど、すっかりお家に慣れて幸せな猫生を過ごしているようです。

ご紹介した投稿は18万回以上再生され「10日とは思えない。10年は住んでそうｗ」「幸せなお家に来られてよかったね」「やっと辿り着けた安住の地で熟睡」などのコメントが寄せられ、ずら吉ちゃんのリラックスしすぎな寝姿に癒されたり、笑顔になったりした方が続出したようでした。

TikTokアカウント「ぽがら」では、ずら吉ちゃんの個性的で可愛い姿が投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「ぽがら」さま

執筆：春野 りん

編集：ねこちゃんホンポ編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。