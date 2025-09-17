白髪を染めても、すぐに伸びた部分が気になってしまうなら「分け目」を見直してみて！ 女性の髪に詳しいヘアライター・佐藤友美（さとゆみ）さんと、人気ヘアサロンMINXのディレクター・八木花子（八木ちゃん）さんが、分け目の白髪が目立ちにくい髪型について教えてくれました。50代の読者をモデルにご紹介します。

すぐに白髪が目立ってしまう…お悩みを解決！

八木ちゃん：今日は白髪が気になるという方に、白髪が目立たなくなる髪型をご紹介したいと思います。

【写真】正面から見た白髪が目立つ髪型・目立たない髪型

さとゆみ：それは、うれしすぎます。

八木ちゃん：髪は1か月に1cm程度伸びると言われているので、ヘアカラーをしたあと1か月経つと、白髪も1cm伸びる計算になります。

さとゆみ：たしかにそうですよね。よく聞くのは、1か月半経つと、だいぶ気になってくるという話です。

八木ちゃん：お客様でも、1か月半サイクルで白髪部分をリタッチする方が多いなと感じます。ただ、その1か月半の最後のほうって、だいぶ生え際が気になってくると思うんですよね。

さとゆみ：わかります。とくに分け目部分が気になるー。

八木ちゃん：そんなときに、分け目のつくり方次第で、白髪が目立たなくなる方法を伝授したいと思って。

さとゆみ：ありがたい！！！！

分け目をぼかすだけで白髪は目立たなくなる！

八木ちゃん：まず、皆さんに知っておいてほしいのが、分け目をぱっくりまっすぐつけると、伸びかけの白髪が目立つということです。

さとゆみ：たしかにですね。

八木ちゃん：でも、このぱっくりとした分け目をぼかしてあげるだけで、だいぶ白髪が目立たなくなるんですよ。しかもトップにボリュームが出るので、一石二鳥です。

さとゆみ：わ、ほんとですね！

八木ちゃん：これは分け目を斜めにして、指でかきあげて根元をふんわりと立ち上げるようにしているんです。上から写真を撮るとさすがにちょっとは白髪があるのがわかりますが、正面からだったら、ほとんど白髪が見えなくなっているのがわかると思います。

分け目をふんわりすれば、若々しく見える！

さとゆみ：たしかに、立ち上がりがあると、分け目の白髪がほぼ見えないですね。それだけじゃなくて、髪もふさふさして見える。

八木ちゃん：白髪対策だけではなくて、髪が薄くなってきたかもという方にもおすすめです。

さとゆみ：かき上げてふんわりさせるだけで、ここまで違うんだ！

八木ちゃん：気になってきた白髪を隠したいときは、ぜひ試してみてください。