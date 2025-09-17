【しまむらの淡色】がかなりオシャレ！ 可愛さ100点♡「キャミワンピ」

大人の着こなしに取り入れやすく合わせやすい淡色の「キャミワンピ」があると、コーデを考える時間のないときに活躍してくれそう。【しまむら】なら、着こなし方次第で秋まで着られる、注目のアイテムが目白押しです。今回は、コーデの主役になる華やかなデザインや、アレンジが効く3WAYデザインなど、おしゃれさんが素敵に着こなすキャミワンピを紹介します。

ワッフル地 × 花柄の大人可愛いキャミワンピ

【しまむら】「ワッフルコバナラRキャミOP」\1,969（税込）

大人可愛く着こなせそうな、落ち着いたデザインの花柄キャミワンピース。高め位置に切り替えがあり、スタイルアップ効果に期待できそう。@chii_150cmさんは「ぽこぽこしたワッフル生地にブラウンの小花柄がとっても可愛くて、胸元のハートカットデザインに一目惚れ」とお気に入りポイントを紹介しています。インナーは優しげなブラウンを選び、ナチュラルな印象のコーデに。

3WAYで着られるフリルキャミワンピ

【しまむら】「フリルキャミワンピース」\1,969（税込）

大胆なフリル使いが目を引く、ベージュのキャミワンピース。フリルの位置は動かせるので、写真のようにオフショル風にしたり、肩紐に沿わせてショルダーフリルにしたり、フリルに腕を通さずビスチェ風に見せたり、3WAYで着られます。さらっと一枚でもコーデが決まるので、忙しいときにも頼れそうです。

きれいめな主役級ドッキングキャミワンピ

【しまむら】「ドッキングキャミOP」\1,969（税込）

コーデの主役にぴったりな、ドッキングデザインの淡色キャミワンピ。ペプラムのようなデザインで、気になるウエストまわりをカバーできそうです。@hiro77andさんは、ベージュのボーダートップスにレイヤードして、きれいめなカジュアルコーデに。パールビーズを使ったかごバッグや華奢ストラップのサンダルなどを合わせて可愛く仕上げれば、女性らしさが引き立ちます。

刺繍デザイン入りのシンプルキャミワンピ

【しまむら】「TT*MIIコードシシュウO」\2,420（税込）

スカート部分のコード刺繍がポイントの、ベージュのキャミワンピース。高い位置の切り替えとすとんとしたストレートシルエットで、スラッと見えそうです。秋を意識してインナーにレーストップスを選べば、甘めの淡色コーデが完成。上にシャツやカーディガンを羽織ったり、インナーをTシャツにしたり、さまざまなコーデが組めそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@chii_150cm様、@__koko.o様、@hiro77and様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Hina.W