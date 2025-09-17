元雨上がり決死隊の宮迫博之（55）が17日までに自身のYouTubeチャンネル「宮迫ですッ！」を更新。

ピン芸人日本一決定戦「R−1グランプリ」王者の芸人に対し、自身の持ちネタであるプロレス技のドロップキックを見舞う一幕があった。

16日に更新した動画には、22年のR−1王者、お見送り芸人しんいちと24年の同王者、街裏ぴんくがゲスト出演。宮迫が後輩芸人にいろいろ聞く人気企画「教えて！後輩先生！」のトークが行われた。

ひとしきりトークが盛り上がった終盤、しんいちが宮迫に「お土産」を取り出した。しんいちは「お見送り芸人しんいち、お弁当お持ち帰り袋」を手にし「これ、グッズとして発売されてないんですよ。テレビ局のお弁当って持ち帰りたくなるじゃないですか。だから、芸能人の人にめっちゃ配ってるんですよ」と説明した後、地上波復帰は果たしているもののかつての「闇営業騒動」でテレビ界から遠ざかっている宮迫をチラリと見て「あ、（宮迫は）テレビ局行かへんやん…。ごめんなさい、間違えました」と言ってわざとらしく、すぐ、その袋をしまうという挑発的行為に出た。

しんいちのわざとらしい”ボケ”に表情を微妙に変化させた宮迫はまず「（しんいちの）マネジャーさん、すいません！（しんいちの）上の歯だけ全部折らせてもらってもいいですか」とマネジャーに呼び掛け、反撃に出始めた。しんいちが“恐怖”で動揺し「だって僕、テレビ局行く人だけに配って…無理やって！」などと早口でよく分からない言い訳を開始すると、宮迫がそれを聞きつつ、キレそうな表情を押し殺しつつ、ジワジワと座っている位置をずらしてしんいちと距離を取り始めた。

そして宮迫はついにブチギレ、長いソファに座った状態からいきなり立ち上がり、しんいちの肩付近に自身のコントにおける”必殺技“のドロップキックを炸裂させた。しんいちは「イテ〜ッ！」などと絶叫。大きくのけぞって倒れつつも、妙にうれしそうに喜び、宮迫がかつてテレビ番組でしばしば披露していたドロップキックを引き出した”充実感“に「よっしゃー」と笑顔でつぶやいていた。