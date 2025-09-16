TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

Ãæ¹ñ¡¦¾å³¤¤ÎÍ­Ì¾²ÐÆéÅ¹¤ÇÆé¤ËÊüÇ¢¤·¤¿¤È¤·¤Æ¹´Â«¤µ¤ì¤¿¾¯Ç¯2¿Í¤ÎÎ¾¿Æ¤ËÂÐ¤·¡¢ºÛÈ½½ê¤¬Çå½þ¶â¤ª¤è¤½4500Ëü±ß¤Î»ÙÊ§¤¤¤òÌ¿¤¸¤Þ¤·¤¿¡£

¾å³¤»Ô¤Ë¤¢¤ëÍ­Ì¾²ÐÆéÅ¹¡Ö³¤ÄìÙý²ÐÆé¡×¤Çº£Ç¯2·î¡¢Åö»þ17ºÐ¤Î¾¯Ç¯2¿Í¤¬Æé¤ËÊüÇ¢¤·¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤òSNS¤ËÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

Å¹Â¦¤ÏÅö³º¤ÎÅ¹ÊÞ¤òÆÃÄê¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢2¿Í¤Ï·Ù»¡¤Ë¿ÈÊÁ¤ò¹´Â«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¾å³¤»Ô¤ÎºÛÈ½½ê¤¬¾¯Ç¯2¿Í¤ÎÎ¾¿Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤òÊÝ¸î¤¹¤ë·Á¤Ç¿·Ê¹¤Ç¼ÕºáÊ¸¤ò·ÇºÜ¤¹¤ë¤è¤¦Ì¿¤¸¤¿¤Û¤«¡¢Â»³²Çå½þ¶â¤È¤·¤Æ220Ëü¸µ=ÆüËÜ±ß¤Ç¤ª¤è¤½4500Ëü±ß¤Î»ÙÊ§¤¤¤òÌ¿¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

Å¹¤ÏÅö»þ¡¢Æé¤ä¿©´ï¤ò¤¹¤Ù¤Æ¿·¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¸ò´¹¤·¤¿¤Û¤«¡¢µÒ4000¿Í°Ê¾å¤Ë¿©»öÂå¤òÁ´³ÛÊÖ¶â¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢ÃíÊ¸¤·¤¿¶â³Û¤Î10ÇÜ¤ÎÊä½þ¶â¤ò»ÙÊ§¤¦ÂÐ±þ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£