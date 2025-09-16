【岡村 聡】大谷翔平を見に「ドジャースタジアム」に行って納得…！WBCの放映権を日本のテレビ局が買えなかった「本当のワケ」

アメリカはなにもかもケタ違いだった…！

この夏、子どもたちとドジャースタジアムに行ってきました。

前編『大谷翔平を見に「ドジャースタジアム」へ行って驚いた…！ビール×ホットドック＝5000円で想像した日米格差の驚きの実態』で見てきたように、そこで展開されていたのは日本では考えられないインフレでした。

スタジアムではビールとホットドックで5000円、銀だこ6個で2000円と破格の値段で売られていたのは驚きでしたが、他に目を向ければ、米国のスポーツ・エンターテインメントビジネスがケタ違いの規模で展開されていることがわかります。

そんな米国の事情を、本稿ではさらに掘り下げ行きましょう。

「WBC」の放映をNetflixが独占したワケ

もちろん、スタジアムでのビジネスに限らず、メジャーリーグをはじめとした米国のスポーツビジネスの規模は桁違いです。MLBの放映権に最も資金を投じているのはFOXで、2022〜28年までの7年間で総額51億ドル（約7600億円）と年間あたり1000億円を超える金額となっています。

この年間あたりの金額は、その前の契約金額を40％程度上回っています。

ただ、FOXが米国での放映について独占しているわけではなく、Apple TVが金曜日の一部の人気カードを放映する権利を年間8500万ドル（約130億円）で契約したり、他にもNetflixやAmazonなどストリーミングサービスの雄が同じく一部のカードのオンライン配信を契約したりしているなど、多様なプレーヤーが参入しています。

来春に予定されているWBCの日本における放映権料も前回大会の５倍となる約150億円まで高騰したことで、日本の地上波には手が出せずNetflixが独占契約を結んだことが話題となっています。

米国を中心とした主要ストリーミングサービスの間で、スポーツがライバルを引き離すキラーコンテンツとなってきているので、どのみち、Netflixが契約しなかったとしても他の米国企業が独占契約を結んでいたことでしょう。

MLBチームの買収金額は10倍に高騰

リーグを取り巻くビジネスの規模が拡大するにつれて、メジャーリーグの球団の価値もうなぎのぼりとなっています。

現在進行形でタンパベイ・レイズの売却が噂されていますが、交渉金額が17億ドル（約2500億円）と現オーナーが2005年に取得した際の2億ドルから10倍近い高騰ぶり。

また、昨年にはボルチモア・オリオールズがレイズの交渉金額と同じ水準の約17億ドルで新オーナーに売却されました。前オーナーは同球団を約1.7億ドルで取得していたので、こちらも約10倍のリターンを得ています。

こちらはメジャーリーグではありませんが、今年6月にはNBA屈指の人気球団であるLAレイカーズがスポーツの球団史上最高金額となる約100億ドル（約1.5兆円）で売却されるという一報が全世界で流れました。

新オーナーはドジャースも所有しているマーク・ウォルター氏で、LAに本拠を置く野球とバスケットの2大人気チームを手にしたとして、現地でも大きな話題となっていました。

レイカーズには八村塁選手が在籍しているので、大谷選手とのコラボなどもより頻繁にみられるかもしれません。

アトラクションの開発費が1500億円…

このように、スポーツビジネスでも派手なディールが飛び交っているLAですが、エンタメビジネスにおける存在感も依然として大きなものがあります。

今夏の旅行ではアナハイムのディズニーランドも訪れました。

こちらを訪れた客数は昨年の数字で約1730万人と、フロリダにあるディズニーワールドを構成するマジック・キングダムの約1770万人に次ぐ世界で第2位の人気となっています。

パークのエリアサイズ自体は2平方キロメートルと、東京のそれとほぼ同じ大きさで100平方キロメートル以上の広さを誇るディズニーワールドと比較するとかなり小さいですが、継続的に投資を続けて新規のアトラクションを定期的に投入することで人気を維持しています。

日本にはないアトラクションも数多くあり、その中でも子どもたちが最も喜んだのがスターウォーズのアトラクションである「ライズ・オブ・レジスタンス」でした。

こちらのアトラクションは帝国軍の基地が壮大なスケールで再現されており、近年のアトラクションがこぞって採用しているVRではなく、カートが実際にアトラクション内を移動する形で、大人も楽しめるスリルある内容でした。

当然ながら開発費も膨大で、最大4.5億ドル（約670億円）が投じられたとみられています。

このアトラクション以外にもスターウォーズの風景や宇宙船がエリア全体に再現されていて、子どものころから映画で親しんできた世界を体験でき、子どもだけでなく私自身も満足できました。

ちなみに、このスターウォーズのエリア全体の開発費は10億ドル（約1500億円）以上にのぼるようです。

「ジャングリア」がかすむ開発費

今年の夏には日本でも沖縄のジャングリアが誕生して注目を集めましたが、この記事の執筆時点でグーグルマップに900件近くのレビューが投稿されていて、平均点が2点台とかなり厳しい評価となっています。

ジャングリアの総工費が約700億円と報じられていますが、上記のように海外のメジャーなテーマパークではこの資金を1つのアトラクションに投じています。

アナハイムのディズニーランドには総工費が約5億ドルとスターウォーズよりもさらに高額なアトラクション「ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー」も完成していました。今後もアベンジャーズやアバターといったディズニーの人気コンテンツをベースとしたアトラクションが、アナハイムにおいて続々と計画されています。

LAではこのようにスポーツやエンターテイメントビジネスにおける米国の圧倒的なスケールを随所に感じられました。

さらに連載記事『米ロサンゼルスに行って驚いた！街をAIが席巻、「無人タクシー」が驚異的実力を見せつける…最新LAレポートをお届けします！』でも、アメリカの最新事情をルポしていますのでぜひ参考になさってください。

