天井に広がる夜空がステキ。

カジノやエンタメのメッカ、ラスベガス。コンベンションセンターもあるので大型の展示会もしょっちゅう開催され、いろんな目的で年間4,000万人以上の人たちが訪れる土地です。

無料で5ヶ所を周遊

そうした人々を運ぶべく参上したのが、自律運転シャトル「Zoox」。アプリで呼んで無料で移動ができる頼もしい味方です。

市内で2年間のテスト走行を経て、運用が実現しました。カジノを併設するホテルはほとんどがストリップ通りに並んでいるものの、敷地が広いので移動しながら遊ぶのは体力勝負。徒歩の人が多く、タクシーを捕まえるのも大変です。

現在はリゾート・ワールド・ラスベガス、AREA15、TOPGOLF、ルクソール、ニューヨーク・ニューヨークといった主要ホテルや娯楽施設5ヶ所を周遊しているとのこと。法的なハードルで商用車にはできず、今のところ有料にはならないようです。今後はサン・フランシスコ、オースティン、マイアミといったアメリカ主要都市での運用も検討されています。

安全性重視の乗り物

「Zoox」はAmazonの子会社で、発表されたのは2020年でした。4人乗りの電動で、車体の四隅にはLiDERやカメラ類があり、270度の視野で死角ナシ。前方向にも後ろにも区別がなくUターン不要で走れます。車内は音楽の音量や空調の調節、デバイスの充電など快適に過ごせるよう造られています。

ちなみに共同設立社で技術者のジェシー・レヴィンソン氏は、お父さんがApple社の取締役会長なんですって。優秀な血筋なんですねぇ。

徒歩も車も移動が大変

昔ロサンゼルスに住んでいた筆者は、車で5時間ほどかけてよくラスべガスに行ったものです。砂漠地帯に作られた人工の街なので、夏は乾燥して凄まじく暑い場所。そこを徒歩移動するのは大変ですし、屋外と、エアコンが寒いカジノ内との寒暖差で風邪をひく人も多数います。

レンタカーがあれば楽ですが、モール併設型みたいな巨大駐車場からカジノまで遠いので、それも一長一短。ドアtoドアで移動できて無料でなZoox、とてもありがたい解決策かと思います。

