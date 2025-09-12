日本ピザハット（以下、ピザハット）が展開する世界最大級のピザチェーン「ピザハット」は、9月11日〜10月26日の期間限定で、和の味わいとピザの融合を追求した「すき焼き月見ピザ」を発売する。

秋の訪れとともに、日本の伝統料理「すき焼き」がピザになって登場する。ピザハットから9月11日〜10月26日の期間限定で、贅沢な「すき焼き月見ピザ」を新発売する。

今回の主役である「すき焼き月見ピザ」は、赤身の多い国産牛を甘めの割り下でじっくりと柔らかく煮込み、しいたけやしらたきも一緒に煮込んでトッピングした。そこに半熟風たまごのまろやかな味が加わった再現度の高い1枚となっている。さらに今回は、月見シーズンを盛り上げる仲間たちも同時登場。ジューシーな「黒豚月見ピザ」、みんな大好き「マヨチキ月見ピザ」、和風仕立ての「明太カルボナーラ月見ピザ」が1枚で楽しめる欲張りな「とろ〜り月見4」も用意した。

この秋は、ピザハットの月見ピザで、ちょっと贅沢な食卓を楽しんでみてほしいという。

［小売価格］

すき焼き月見ピザ

Sサイズ：持ち帰り 1980円／配達（通常）2830円

Mサイズ：持ち帰り 2230円／配達（通常）3190円

Lサイズ：持ち帰り 3150円／配達（通常）4500円

※持ち帰り価格は通常価格の30％OFF

※Sサイズは⼀部店舗、ハンドトス生地限定

※M‧Lサイズは一部生地を選んだ場合、別途生地料金が発生する

※ハーフ＆ハーフの場合は「すき焼き月見ピザ」と「黒豚月見ピザ」と「マヨチキ月見ピザ」でのみの提供

※⼀部店舗は持ち帰り専門店。配達を行っていない

※⼀部店舗では春菊の取り扱いがない

［発売日］9月11日（木）

日本ピザハット＝https://corp.pizzahut.jp