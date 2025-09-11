プロレス界の“レジェンド藤波辰爾が主宰する「ドラディション」は１１日までに１１月１４日東京・後楽園ホールで開催する「ＤＲＡＧＯＮ ＥＸＰＯ １９９５〜無我〜」で藤波が新日本プロレス「ＩＷＧＰ世界ヘビー級王者」ザック・セイバーＪｒと初シングルマッチで対決することを発表した。

両者は８日に東京・新宿の京王プラザホテルで記者会見。過去にザックとは２度、タッグ対決があるが、一騎打ちは初。しかも現ＩＷＧＰ世界王者との闘いに藤波は「いま全盛期のバリバリの選手と当たるのは大きな冒険ですけど、現役でリングに上がっている以上は刺激がないといけない。そういう中で真っ先に彼が浮かんで、いましかないなと思いました」と明言した。

さらにザックについて「時おり新日本での彼の試合を見ていて、彼の動きっていうのは自分たちが目指していたものであると同時に、我々が忘れかけていたものが動きの中から出てくる。一時期、イギリスの選手ともたくさんやってきましたけど、その中に彼もいてくれたらなって。カール・ゴッチさんから始まり、ビル・ロビンソン、ロイ・ウッドとか、そういう流れを汲んでいる、いわゆるキャッチ・アズ・キャッチ・キャンのイギリスの試合というか。自分も来年デビュー５５周年というのが来るので、常日頃、ワクワクした試合がしたいというのがあるので、そういう部分では今回、ゾクゾクした試合ができればと思います」と明かした。

さらに「ただのお手合わせじゃなくて、どこまで動けるかわからないけど、いま自分自身が持っているものをとにかく彼にぶつけてみたいなと思います」と決意と覚悟を披露した。

対するザックは「いろいろな人間が夢の対決、夢のカードと口にするが、今回自分に巡ってきたチャンスはまさに夢の対決にふさわしいカード。藤波さんとは過去２度対戦したことがあるが、今回シングルマッチができるのは自分のゴールのようでもある。自分は子どものころからプロレス少年で、ビデオテープで藤波さんのジュニア時代からの闘いを見てきた。レスラーになり、日本に来ることになって、新日本を経由して藤波さんのリングでシングルができるのは夢にも思っていなかったし、プロレスファンとして、そしてレスラーとしての最終ステージに来たような気分です。今回はＤＲＡＤＩＴＩＯＮにとっても記念大会ということで、そこに出場することの意義を認識した上で試合をしたい」と声を弾ませた。

さらに藤波について「日本だけではなく、世界的に見てもプロレス史上もっとも重要なレスラーの一人だと思います。私の母国のイギリスから発祥した、カール・ゴッチ、ビル・ロビンソンらが実践していたキャッチレスリングの正統な後継者であり、それを引き継ぎ、５０年以上現役を続けていることには敬意という言葉しかない。いまでもこれだけの肉体をキープしていることには驚きしかないし、尊敬しかありません」と敬意を表し「藤波さんがやっていたスタイルは、私たちが本来目指していたスタイル。自分がやりたかったスタイルであり、本当のストロングスタイルだと当時から思っていた」と明かした。

今回の対決が自らのキャリアで「その後に自分が持ちうる感情に興味がある。５０年以上も現役を続けてきた選手の情熱を肌で感じることが今回の試合のモチベーションであり、試合後にどういう感情になるのか楽しみです」と思いをはせていた。