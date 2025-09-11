ボクシングの元ＷＢＯ世界スーパーフェザー級王者の伊藤雅雪氏が、自身が代表を務める「Ｔｒｅａｓｕｒｅ Ｂｏｘｉｎｇ Ｐｒｏｍｏｔｉｏｎ」のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルでモンスターについて取り上げた。

世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（大橋）は１４日、愛知・ＩＧアリーナでＷＢＡ同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）と激突。一方で、ＷＢＣ＆ＩＢＦ世界バンタム級王座を返上してスーパーバンタム級転向を表明した中谷潤人（Ｍ・Ｔ）との夢対決にも注目が集まっている。

動画には元ＩＢＦ世界スーパーバンタム級王者で、１０月１日に後楽園ホールで行われる興行でチャイノイ・ウォラウット（タイ）と再起戦に臨む小國以載（角海老宝石）が出演。伊藤氏から「井上ｖｓ中谷」の勝敗を問われた小国は「普通にいったら、井上君かな。でも、思い切り入った時にカウンターがドンと入れば。マルケスとパッキャオみたいな幕切れ（２０１２年の対戦でマルケスがＫＯ勝ち）も、ないこともないなと」と予想した。

伊藤氏は「最近、各ジムの会長とか、お互い（井上、中谷）とスパーしたことがある人たちとかの話を聞くんですよ。みんな、井上選手と言う。潤人もめちゃくちゃ強い。だけど、スパーした人たちはみんな『井上尚弥が勝つと思う』と言ってますね」と明かす。

その上で「中谷潤人だってかなり無双してるし（実際に試合をすれば）全然分からないけど、スパーの評価によると…。井上選手は速いし、タイミングがめちゃくちゃいいし。スパーだったら、もらっても倒れるとかない。印象的にはいいのかもしれないですね」と解説した。

小國は「パンチ力がやっぱり、どうしても井上君があるから。そこで受けた時に衝撃で。スパーをやった人間は井上君の方がやばいなってなるんじゃないかな」「パンチ力的な部分で、井上君の方が衝撃があるから、試合をやったら井上君が勝つんちゃうかってなるだけで。実際は分からんと思います」と指摘した。