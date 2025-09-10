ロッキーズ戦でベッツが17号2ラン

【MLB】ドジャース 7ー2 ロッキーズ（日本時間10日・ロサンゼルス）

勝利を引き寄せた2人の“共演”にファンが歓喜している。ドジャースは9日（日本時間10日）、本拠地で行われたロッキーズ戦に7-2で勝利。ムーキー・ベッツ内野手の17号2ラン、テオスカー・ヘルナンデス外野手の2発などで試合を優位に進め3連勝を飾った。ファンは大谷翔平投手とベッツの“歓喜の瞬間”に注目している。

1点リードで迎えた3回、2死から大谷が四球を選ぶと、続くベッツの打席で今季18個目の盗塁。その直後、ストライクを取りに来たシンカーをベッツが迷わず振り抜くと打球は左翼席に飛び込んだ。ダイヤモンドを一周したベッツは生還後、出迎えた二塁走者の大谷とタッチを交わし、口を大きく開けて笑みを見せた。

球団公式X（旧ツイッター）はこのシーンを投稿。写真を見たファンからは「かっこいい2人」「わぁ、この写真大好き」「やっぱりこのふたりが活躍するとうれしいな」「ベッツ完全復活」「うるうる…泣」などと歓喜のコメントが相次いだ。

7月は打率.205と打撃不振に苦しんでいたベッツだが、8月は打率.288、3本塁打、13打点。9月も打率.324、3本塁打、10打点と調子をあげてきており、優勝争いが佳境を迎えるなか、存在感を発揮している。（Full-Count編集部）