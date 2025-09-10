【監督 藤川球児 仮面の奥の本性】#2

「岡田監督と比べて、藤川監督はどう？」

球界OBが阪神のコーチにこんな質問をしたことがある。

前任の岡田彰布監督（67=オーナー付顧問）と言えば、メディアを通じて選手のみならず、コーチに対しても、容赦なく叱責することが少なくなかった。「厳しい監督」の象徴といっていい。

一方、藤川監督は普段は柔和でインタビューでは終始、落ち着き払っている。公の場で選手やコーチをヤリ玉にあげることはめったにない。まして、首脳陣で最年長だった岡田監督とは違い、45歳の青年監督であり、コーチの大半は年上だ。

冒頭のOBは、てっきりコーチ陣がノビノビとやっているのかと思いきや、「いやぁ、藤川監督の方が全然厳しいです」と、意外な答えが返ってきた。

藤川監督はフロントから、編成に関しても一定の権限を委ねられているという。親会社の阪神電鉄内からは「補強やコーチ人事を含め、事実上の全権監督」との声が聞かれる。

現場レベルで絶対的な権限を持つ指揮官は時に、コーチに厳しく接した。

8日付のスポーツ報知のコラム（「小松が見た」）によれば、＜藤川監督は美談では片付けられない覚悟、葛藤を抱えながら頂点に立った。＞としたうえで、こう続けた。

＜（略）周囲にも完璧を求めるあまり、コーチ陣やスタッフへの要求はときに度を超えた。「野球になってない！ へぼですよ！」。ミーティングで声を荒らげる光景は1度や2度じゃなかった。（略）＞

「就任1年目はコーチを品定めしていた」

「チームが勝つため、自分自身が目指す野球を実現するため、藤川監督はあえて鬼になったんです」とは、コーチ経験のある球団OBだ。

「昨オフの就任時にヘッドコーチの招聘がかなわず、藤川監督に権限が集中する形に。藤本敦史総合コーチが作戦参謀になり、小谷野栄一打撃チーフコーチが打者、安藤優也投手チーフコーチ、野村克則バッテリーコーチが投手、捕手のバッテリー部門を取りまとめた。が、基本的に投手、野手の起用や作戦に関しては藤川監督が主導している。

特に、就任当初から目を光らせていたのがコーチの指導力の有無。練習、試合で少しでも選手が気が緩んだプレーをすると担当コーチを一喝。メジャー経験がある藤川監督はナイターの翌日でも朝から監督室にこもってデータと睨めっこ。データに即した起用、健康管理に加えて、攻撃、守備の作戦を遂行した。故障者や選手登録情報についても他言無用とするなど、チームの決まりごとを順守できないコーチに対して厳しく注意したこともある。

とはいえ、大半のコーチは年上であり、藤川監督は指導者経験はゼロでの就任。優勝したからまだしも、当初は『無理難題が多すぎる。さすがに高望みしすぎやろ』『なぜ、そこまで偉そうに言われなきゃいけないんだ？』などと、イライラを募らせるコーチがいたのも確かです」

時にコーチ陣との軋轢が生じながら、2位以下に大差をつけての独走優勝を果たしたわけだが、球団周辺では「このオフ、コーチのテコ入れが行われるのではないか」との声が聞かれる。

ある球界関係者は「今季は就任1年目とあってコーチを品定めしていましたからね」と、こう続ける。

「すでに指揮官のお眼鏡にかなうコーチ、かなわないコーチの選別は終えているともっぱらです。球界では一般的に優勝翌年はコーチ陣も続投するケースが多いものの、藤川監督は来季、球団史上初のリーグ連覇を見据えている。お眼鏡にかなわなかったコーチがこのオフ、交代する可能性はあります」

では、どの部門がテコ入れされそうか。

「平田勝男二軍監督は今季限りで契約が満了するとみられています。藤川監督は今春キャンプでの紅白戦後、平田二軍監督に直接、指導に関して注文をつけるなど、そもそも2人は指導の手法からして異なる。一、二軍の選手の入れ替えは藤川監督主導で行われてきた面があり、指揮官が重視するデータや数字に精通、分析力に長けた人物、故障を未然に防ぐべく、コンディション管理を徹底できる人物であることが望ましい。

二軍監督を巡っては昨オフ、大物OBの赤星憲広氏や鳥谷敬氏らの名前が浮上したものの、メジャー経験者の外部招聘や、現役時代の名前や実績にとらわれないスコアラー経験者などが抜擢されても不思議ではありません」（前出の球界関係者）

昨オフ、3年契約を結んだ藤川監督は、7日の優勝決定時のお立ち台で「この役割がある限りは全うする」と、来季に向けて強い決意をのぞかせた。連覇を達成するためにはチームの進化が不可欠。はたして「内閣改造」は断行されるのか、首脳陣は固唾をのんで見守っている。 （つづく）