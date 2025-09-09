YouTubeチャンネル『猫のレモンと犬のポテチちゃんねる』に投稿されたのは、兄猫・レモンと、弟犬・ポテチの『兄弟愛』の様子です。

弟のピンチを飼い主さんに教えにいくレモンの行動に「伝えに来るなんて偉すぎる」「そのうち人間になれるのでは」と感心の声が寄せられ、再生回数は5.2万回を突破しています。

【動画：『ただならぬ様子で呼びに来た猫』について行ったら、犬が…】

️兄弟のように仲のいい兄猫と弟犬

甘えん坊なポメラニアンの男の子・ポテチを優しく見守るのは、『お兄ちゃん的存在』の猫・レモン。2匹は兄弟のように仲良しで、いつも一緒なんだとか。この日も、赤ちゃんのように飼い主さんに甘えるポテチを遠くからじっと見つめていました。

さすがのレモンも、大好きな飼い主さんを独り占めするポテチに嫉妬しているのかと思いきや、「甘えん坊交代」の時間を待っていた様子。

飼い主さんが平等に可愛がってくれるので、ヤキモチからケンカになることはないといいます。

️何かを訴える兄猫についていってみると…

飼い主さんが別室でお昼寝をしていると、レモンが何やら言いたげな表情でやってきました。膝に乗って体をつんつんする仕草は、何かを訴えているよう。「なんだか嫌な予感」と飼い主さんはレモンについていくことにしたそうです。

飼い主さんがついて来ているか、チラチラ見ながら確認するレモン。「はやくはやく！」といわんばかりに急ぎながら連れていった先には…。

洗濯したばかりのラグに粗相してしまった、気まずそうな表情のポテチが！

️2匹はどんなときも一緒

怒られそうになると飼い主さんにくっつくポテチ。ピタッと足の間にはさまって、つぶらな瞳でじっと見つめる「あざと攻撃」に出ます。そのとき空気を察したレモンが、弟の失敗を庇うように近づいてきて助け舟を出したんだとか。

2匹並んで「ごめんね」と反省モード。飼い主さんに甘えるときも、怒られるときも、2匹はいつも一緒。その兄弟愛がかわいくて飼い主さんも思わず許してしまうそうです。「種を超えた絆」の深さに、思わずほっこり。

この様子を見て「ちゃんと報告しに来てくれて偉いね」「立派な毛玉の兄貴」「弟を庇う姿もすばらしい」とレモンに感心の声が多く寄せられています。他にも「毛玉の妖精さん可愛いです」「一緒に反省している毛玉兄弟かわいすぎる」といった2匹の仲良しぶりにもたくさんの反響の声が。「温かい気持ちになり、癒されました」と2匹の様子を見てほっこりしたという声もあがっています。

YouTubeチャンネル『猫のレモンと犬のポテチちゃんねる』には、他にも2匹の仲良し風景やモフモフのかわいい姿をたくさん観ることができます。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「猫のレモンと犬のポテチちゃんねる」さま

執筆：三戸さやか

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。