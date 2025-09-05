近年の台風は大型化することがあり、甚大な被害をもたらすケースも。そこで、台風や暴風が起こったときの備えや、窓ガラスの飛び散り対策を紹介します。お聞きしたのは、元大阪市消防局職員で防災アドバイザーのタイチョーさんです。

※ この記事は『大地震・津波・集中豪雨が起こったそのときに NG行動がわかる防災事典』（KADOKAWA刊）に掲載された内容を一部抜粋・再編集しています

大型台風が接近したら外出せず、屋内に避難

近年、台風は大型化の傾向があり、被害も甚大になっています。2018年の台風21号の際は、暴風によって重さ数百kgもある屋根が丸ごと吹き飛ばされるケースもありました。また、飛散したものによって電線が切断され、火花を放ちながら空中を舞う事態も発生し、感電死の危険もありました。

暴風から命を守るには「外出しないこと」に尽きます。台風の情報に注意し、早めに屋内に避難することが大切です。

風の侵入を防ぎ、窓ガラスの破損・飛散防止対策をしよう

台風は地震と異なり、気象庁が強さや速度、進路予想などを発表します。台風が到達するまでに対策をすれば、被害を減らすことが可能です。暴風時は在宅避難が主になるので、次のような対策をしましょう。

＜暴風時の対策＞

飛散物から窓を守る対策

窓を閉め、鍵をかける 雨戸がある場合は閉める 換気扇をOFFにする マンションの通気口など、空気の出入り口をすべて閉める 窓ガラスの破損・飛散防止対策をする

窓ガラスの強度を高めることはできませんが、窓ガラスの飛散で起こる二次災害を防ぐことができます。

雨戸がある場合は雨戸を閉め、雨戸がない場合は、養生テープやプラダン（プラスチック段ボール）を窓ガラスにはり、カーテンを閉めて洗濯バサミなどでとめます。窓ガラス飛散防止シートは防犯対策にもなるので、普段からはっておくとよいでしょう。

●雨戸がない場合に役立つ暴風対策

（1） 養生テープをはる窓の内側から、ガラス部分はクロスさせて、窓枠は隙間がないように養生テープをはります。木材などの飛散物なら耐えられます。ガムテープははがすのが大変なのでNG。

（2） プラダン（プラベニヤ）を窓の大きさに切ります。プラダンをはるまわりを養生テープではって固定します。外からもはると強度がさらに増すので、風が強くなる前に対策すること。

強風に関する警報・注意報

台風や豪雨は、地震と異なり、災害の危険性を予測することができます。台風の情報に注意し、早めに対策を取ることが大切です。

●気象庁が発表する強風に関する警報・注意報

・強風注意報

強風により災害が発生するおそれがあるとき。運用基準は、平均風速がおおむね毎秒10mを超える場合（地方により基準値が異なります）。

・暴風警報

暴風により重大な災害が発生するおそれがあるとき。運用基準は、平均風速がおおむね毎秒20mを超える場合（地方により基準値が異なります）。

・暴風特別警報

さらに重大な災害が起こるおそれが著しく大きいとき。運用基準は、特別警報の基準によります）

※ 熱帯低気圧のうち最大風速がおよそ17m/s（10分間平均）以上のものを「台風」と呼びます