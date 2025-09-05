「本当にプライベートブランド？」と驚くほどレベルの高い商品がそろう、ドン・キホーテの「情熱価格」シリーズ。なかでも、日々の料理のちょっとしたアレンジに使える調味料は主婦にとっては強い味方ですよね。ドンキに通いつめる料理家のラッコママさんも、ドンキのオリジナル調味料に夢中なひとり。今回は、ラッコママさんがリピ買いするおすすめ調味料を5つ紹介します。

1：野菜のうま味が凝縮「国産野菜のドレッシング」

ニンジン、トマト、タマネギ、セロリと、4種の国産野菜を使ったぜいたくなドレッシング。野菜含有量がなんと46％で、リンゴ酢のさわやかな酸味と野菜の甘み・うま味のバランスが絶妙！

【写真】燻製チーズのシーザードレッシング

冷しゃぶやサラダ、温野菜にかけても負けない強さがありますし、白身魚やシーフードにかけてカルパッチョ風のサラダも美味です！ 情熱価格のドレッシングは多数の商品がありますが、これはNo.1のおいしさでした。

2：香りもコクも最高な「シーザーサラダドレッシング」

チーズがたっぷり入ったドレッシングで、ドレッシングに含まれるチーズのうち75％は燻製チーズを使用。“燻製の香ばしさ”がサラダにリッチさをプラスしてくれます。

わが家では、焼いたアスパラ、ナスやズッキーニ、チキンなどにかけて「チーズソース風」に楽しむことも。ひと手間かけた風に見えるのに、じつはドレッシングをかけるだけ、というのがうれしいポイント。食卓の満足度がぐっと上がります。

3：ほぼトマトソース！？「超濃厚ケチャップ」

リコピンが通常の1.5倍という栄養価の高さに加え、甘味が控えめで、ほぼトマトソースのような仕上がり。チキンライスやナポリタン、オムレツにはもちろん、トマトの酸味とうま味がバランスよく含まれているので、フライにかけても美味！

上が超濃厚トマトケチャップ、下が普通のケチャップ、濃さが色でもうかがえます。

4：消費者の声から生まれた進化系調味料「紅生姜だれ」

テレビやネットでも話題になった「かける紅生姜」。私は甘味が気になってあまり箸が進まなかったのですが、この商品は「甘さを減らして辛味をアップさせてほしい」という声から生まれた辛口タイプとのこと。

さらに紅ショウガを1.5倍に増やしたこともあって、より風味が際立っています。

アジフライに生野菜のサルサとドンキの超濃厚ケチャップ、紅生姜だれをのせていただくと、満足度が超アップ！ いつものフライに飽きたら、ぜひお試しください。

5：調味料やおつまみにも活躍「ごまにんにくシリーズ」

初めて食べたときの感動は、今でも忘れられない…というほど、癖になってしまった1品。ふりかけとしてはもちろん、料理にパンチを加えてくれる調味料として大活躍。

納豆に混ぜたり、キュウリやワカメとあえたり、冷しゃぶにぱらっとかけてもまた味が変わっておいしいです。

プレーンのおいしさはもちろんですが、シリーズのなかではとくに「バター醤油味」、「マヨネーズ味」は、上位に入るおいしさ。卵かけご飯との相性が最高で、しょうゆの香ばしさとバターのコクが感じられて、つい止まらなくなってしまう味に。

「マヨネーズ味」はちょっとジャンクな感じがたまらなく、スナック菓子感覚でそのままつまんでしまうことも…！ でもゴマなので罪悪感ゼロです。

時短調理や、マンネリ脱却にもひと役買ってくれる情熱価格の調味料たち。「今日はなにかちょっと違う味が欲しいな」というときに、ぜひ活用してみてくださいね！

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください