日経平均5日前引け＝続伸、310円高の4万2890円
5日前引けの日経平均株価は続伸。前日比310.58円（0.73％）高の4万2890.85円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は928、値下がりは612、変わらずは76と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。
日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を76.98円押し上げ。次いでＴＤＫ <6762>が46.09円、ファストリ <9983>が39.71円、ＨＯＹＡ <7741>が15.45円、日東電 <6988>が11.31円と続いた。
マイナス寄与度は11.48円の押し下げでソニーＧ <6758>がトップ。以下、ＫＤＤＩ <9433>が7.5円、リクルート <6098>が5.47円、中外薬 <4519>が4.36円、バンナムＨＤ <7832>が4.25円と並んだ。
業種別では33業種中22業種が値上がり。1位は精密機器で、以下、鉄鋼、ゴム製品、卸売が続いた。値下がり上位には空運、石油・石炭、建設が並んだ。
株探ニュース
株探ニュース