羽田耕一氏は高校で投手から野手に転向

元近鉄内野手の羽田耕一氏は1969年、兵庫・三田学園に進学した。尼崎市立若草中ではエースとして近畿大会準優勝。高校でも投手を続ける気持ちでいたが、当時の日下隆監督から早々に野手への転向を命じられたという。2年先輩に山本功児内野手（元巨人、ロッテ）、1年先輩には淡口憲治外野手（元巨人、近鉄）がいるなど、チームのレベルも高かった。「まぁ、プロ養成みたいな感じですかねぇ」と振り返った。

羽田氏は若草中軟式野球部時代に近畿大会準優勝したエース右腕だが、チームメートにも逸材が揃っていた。「北陽さんからレギュラー全員来ないかという話があったと聞きました」。1966年に夏の甲子園初出場を果たした北陽（現・関大北陽）からの誘いに気持ちが揺れ動かないわけはなかったが、最終的に選んだのは1967年春の選抜に初出場、羽田氏が入学直前の1969年春の選抜にも2度目の出場を決めていた三田学園だった。

「監督の日下さんが僕の父親（正美さん）と小学校時代の同級生という間柄でね。それで行けって言われて……。そんな感じで決めました。日下さんは近畿大会を見に来られていて声をかけてくれた。（若草中からは）僕とキャッチャーとサードが三田学園に行くことになりました」。監督と父親の縁があったからこその選択。中学時代同様に、まずは投手としてスタートしたが、いきなり野手転向を命じられた。

「まだ入学する前でしたね。1月の雨の日だったかな。室内のブルペンで投球練習をしていたら、監督が『もうええ』って。理由は何も言われなかったけど、ピッチャーはクビということで……。一緒に（若草中から）入った同級生のサードがピッチャーになった。僕と入れ替わったんです」。結果的に羽田氏は野手として力を発揮し、中学時代の三塁手から投手に転向した甲斐富士男投手はのちにエースとして活躍し、コンバートは成功する。

「まぁ、僕もピッチャーか野手か、どっちで行こうかなぁというのはあったんでショックはなかったですけどね」。当時の三田学園のレベルは高かった。「日下さんが監督になってからプロから声がかかるような選手が毎年いたんですよ。（元阪神レジェンドの）藤村富美男さんの息子さん（で内野手）の藤村雅美さんは僕が入学前の（1967年）ドラフトで（東京オリオンズから5位）指名された。拒否して法政大に行かれましたけどね」。

同じ1967年ドラフトでは吉岡邦広投手が6位指名で東京入り、安井智浩外野手は阪急に10位で指名された（交渉権放棄で法大進学）。羽田氏が入学してからも、その傾向が続いた。「僕が1年の時の3年は山本功児さん。（1969年ドラフトで）南海に（3位）指名されたけど、拒否して法政に進んで、そこから本田技研（鈴鹿）に行って（1975年ドラフト5位で）巨人。僕の1年上の淡口さんも（1970年ドラフト3位で三田学園から）巨人に行きましたしね。あの当時はなんかプロ養成みたいな感じでしたかねぇ……。きつかったですけどね」。

打撃に力を入れたことがプラス、強豪校で1年から頭角

尼崎市出身の羽田氏だが、野球部での練習時間を考えて自宅からの通いではなく、敢えて寮で生活した。「門限は一般学生が18時で、野球部は21時くらいだったかな。1分でも遅れると寮監の先生の手が飛んでくるんです。そういうのも厳しかったですよ」。今はもう完全アウトの厳しい上下関係もあったという。「根性野球っていってね。今じゃ通用しませんけどね。砂利のところで正座したり……。よっぽど体が強くないとね」。

先輩もいろいろだった。「高校の時、山本功児さんとは挨拶するくらいでしたけど、優しいんですよ。説教された記憶もないです。でもいるだけで怖い。そんな感じでしたね。淡口さんは説教が好きじゃなかった。（自宅からの）通いだったから、（後輩に）そんなことをするよりも早く帰りたかったでしょうしね。もちろん説教が好きな先輩もいましたけどね」。そんな日々を過ごしながら、羽田氏は1年夏の大会からベンチ入りした。

「入った時は、すごい先輩ばかりだし、試合には出られないなぁって感じていたんですけど外野手として背番号をもらった。16番だったかなぁ」。投手から野手に転向し、打撃により力を入れたのがプラスになった。その年の春の選抜に出場した強豪チームで1年から頭角を現した。夏の兵庫大会、4番・山本功児内野手を擁する三田学園は準々決勝で滝川に0-1で敗れ、春夏連続での甲子園出場はならなかったが、その試合でも羽田氏は代打で出場し、そのまま左翼の守備に就き、3打数1安打だった。

「あまり覚えていないけど、ヒットはたまたま相手ピッチャーが僕のスイングにあったんじゃないですかねぇ」と笑みを浮かべながら、こう続けた。「1年ですからね。もう必死なんですよ。だから、その頃の記憶って飛んでしまっているんですよねぇ……」。とはいえ、やはり1年時から抜きん出たものはあったのだろう。2年生では三田学園の「4番・遊撃手」として春の選抜に出場する。（山口真司 / Shinji Yamaguchi）