²È»ö¤ä°é»ù¤ò¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð¼«Ê¬¤Ï¤¢¤È²ó¤·¡Ä¡£¤½¤ó¤ÊÊý¤Ø¡¢²ÈÂ²¤È¤Î¿´ÃÏ¤è¤¤µ÷Î¥´¶¤ò¤Ä¤¯¤ë¥³¥Ä¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£º£²óÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢60Âå¤ÇYouTube¤Î¥é¥¤¥Õ¤µ¤ó¡£¥é¥¤¥Õ¤µ¤ó¤¬É×ÉØ¤Ç²á¤´¤¹¤Î¤Ï¿©»ö¤Î»þ´Ö¤À¤±¡£¡Ö¤À¤«¤é¤³¤½¡¢°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹»þ´Ö¤¬³Ú¤·¤¯¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤¹¥é¥¤¥Õ¤µ¤ó¤Ë¡¢Êë¤é¤·¤Î¹©É×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
É×¤È¿´ÃÏ¤è¤¤µ÷Î¥´¶¤ò¤Ä¤¯¤ë4¤Ä¤Î¹©É×
»Ò¤É¤â¤¬ÆÈÎ©¤·¡¢Áá´üÂà¿¦¤·¤¿É×¤È¤Î2¿ÍÊë¤é¤·¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿YouTuber¤Î¥é¥¤¥Õ¤µ¤ó¡£¸½ºß¤Ï¡¢Ìë·¿¤ÎÀ¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÉ×¤ËÌµÍý¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÇÀ¸³è¤·¡¢²È»ö¤òÊ¬Ã´¤·¤¿¤ê¿©»ö¤Î»þ´Ö¤Ï°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÉ×ÉØ¤Î¿´ÃÏ¤è¤¤µ÷Î¥´¶¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃë´Ö¤Ï¤ª¸ß¤¤¤Î»þ´Ö¤ò¹¥¤¤Ë²á¤´¤¹
º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥é¥¤¥Õ¤µ¤ó¤Î¡ÖÉ×¤È¿´ÃÏ¤è¤¤µ÷Î¥´¶¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¿¤á¤Î4¤Ä¤Î¹©É×¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹©É×1¡§ÍýÁÛ¤È¤³¤À¤ï¤ê¤ò¤â¤Á¤¹¤®¤Ê¤¤
É×ÉØ¤Ï°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤â¤Î¡£¤³¤¦¤·¤¿ÍýÁÛ¤ä¤³¤À¤ï¤ê¤ÏÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ê¡¢´Ø·¸¤¬¤®¤¯¤·¤ã¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡£
¡ÖÎ®¤ì¤Ë¿È¤ò¤Þ¤«¤»¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¡È¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡É¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤µ÷Î¥´¶¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥é¥¤¥Õ¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±¤¸¡Ë
¹©É×2¡§Áê¼ê¤ÎÎÎ°è¤Ë¤Ï¸ß¤¤¤Ë´³¾Ä¤·¤Ê¤¤
¸ß¤¤¤Î»þ´Ö¤ä¶õ´Ö¤Ë¤ÏÆ§¤ß¹þ¤Þ¤º¡¢¡ÖÊ¸¶ç¤â¸À¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥é¥¤¥Õ¤µ¤ó¡£¤¿¤À¤·¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤ÏÊÌ¡£
¡Ö´³¾Ä¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤È²æËý¤¹¤ë¤³¤È¤Ï°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¤¤Á¤ó¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡×
¹©É×3¡§¡Ö°ì½ï¤Ë¤ª¤Ç¤«¤±¡×¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤Ä¤¯¤ë
À¸³è¤Î¤Ê¤«¤Ç°Õ¼±¤·¤Æ¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢É×ÉØ¤Î¤ª¤Ç¤«¤±¥¿¥¤¥à¡£
¡ÖÉáÃÊ°ì½ï¤Ë¤¤¤Ê¤¤Ê¬¡¢2¿Í¤Ç³Ú¤·¤à»þ´Ö¤ÏÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¡£2¿Í¤È¤â³°¿©¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢½µ¤Ë1¡¢2²ó¤Ï°ì½ï¤Ë½Ð¤«¤±¤Æ¿©»ö¤ò¤·¤Þ¤¹¡×
¹©É×4¡§É×¤¬ÉÔµ¡·ù¤Ê¤È¤¤Ï¡Ö¤Ê¤Ë¤«¤¢¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯
¤¤¤ä¤Ê¶õµ¤¤ò°ú¤¤º¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢¿´ÃÏ¤è¤¯²á¤´¤¹¤¿¤á¤ËÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¡£
¡ÖÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Ï¤Ê¤Ë¤â²ò·è¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤éÉ×¤¬¥à¥¹¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¤¹¤°¤ËÍýÍ³¤òÊ¹¤¯¤·¡¢»ä¤Î¥â¥ä¥â¥ä¤â¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯Áê¼ê¤ËÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡×